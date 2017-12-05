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Автохамы | На улице Лермонтова автомобиль ГИБДД выехал за стоп-линию

05.12.2017|17:04
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Во вторник, 5 декабря, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от пользователя, зарегистрированного под ником abmin.

Мужчина прислал фотографию, сделанную 29 ноября в 17:29 на пересечении улиц Лермонтова и Красной.

«Автомобиль ГИБДД (регистрационный номер а169258) выехал за стоп-линию», - описал автор запечатленный на снимке момент.

7 ноября водитель а/м Fiat (госномер а172458) занял место для инвалидов на парковке у ТЦ «Рынок Шуист» на улице Клары Цеткин, 44а.

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Гость|05.12.2017 17:13|

яма на дороге (дыра) победы 23 куда выкладывать???

Гость|05.12.2017 17:25|

penzainform.ru писал(a):

Автомобиль ГИБДД (регистрационный номер а169258) выехал за стоп-линию», - описал автор запечатленный на снимке момент.
Найти и обилетить по полной!!!

Гость|05.12.2017 17:31|

хозяин-барин. а должен быть примером.

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