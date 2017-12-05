Во вторник, 5 декабря, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от пользователя, зарегистрированного под ником abmin.
Мужчина прислал фотографию, сделанную 29 ноября в 17:29 на пересечении улиц Лермонтова и Красной.
«Автомобиль ГИБДД (регистрационный номер а169258) выехал за стоп-линию», - описал автор запечатленный на снимке момент.
7 ноября водитель а/м Fiat (госномер а172458) занял место для инвалидов на парковке у ТЦ «Рынок Шуист» на улице Клары Цеткин, 44а.
яма на дороге (дыра) победы 23 куда выкладывать???