05.12.2017 | 17:04

Во вторник, 5 декабря, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило сообщение от пользователя, зарегистрированного под ником abmin.

Мужчина прислал фотографию, сделанную 29 ноября в 17:29 на пересечении улиц Лермонтова и Красной.

«Автомобиль ГИБДД (регистрационный номер а169258) выехал за стоп-линию», - описал автор запечатленный на снимке момент.

7 ноября водитель а/м Fiat (госномер а172458) занял место для инвалидов на парковке у ТЦ «Рынок Шуист» на улице Клары Цеткин, 44а.