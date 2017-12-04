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Автохамы | На улице Гладкова припаркованная фура наглухо перегородила тротуар

04.12.2017|10:29
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В понедельник, 4 декабря, неравнодушный горожанин по имени Вадим прислал снимки в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. На них запечатлена фура (госномер н773ср37), припаркованная на тротуаре на улице Гладкова, 13, у магазина «Ивановские ткани».

«На данном участке это единственный тротуар. Через дорогу только грязная тропинка. Единственный способ обойти - это выйти на проезжую часть, что, на мой взгляд, создает аварийную ситуацию», - пояснил Вадим.

По словам мужчины, особенные неудобства загородившая дорогу фура доставляет в зимнее время, когда люди вынуждены по сугробам выбираться на проезжую часть, а потом по сугробам же возвращаться обратно.

«Такая картина наблюдается раз в несколько месяцев, но все же. Хотелось бы узнать, насколько законно такое хамство», - заключил Вадим.

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Гость|04.12.2017 10:55|

penzainform.ru писал(a):

неравнодушный горожанин по имени Вадим прислал снимки в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.
Вот если бы Вадим был действительно "неравнодушным", то вызвал бы сотрудников ГИБДД, и данный вопрос тут же разрешился ;)

Гость|04.12.2017 10:57|

оспадя.... раз в несколько месяцев машина разгружается... и все - трагедия!!! на другую сторону улицы ведь не перейти - развалится его величество Вадим, да? Законно это, законно, для разгрузки-погрузки там парковаться... ну а если мешает - пусть поставит в паре кварталов, а Вадимка весь груз на ручках быстренько перетаскает, да?

Гость|04.12.2017 11:01|

Там ишшо и припаркованная рядном газелька не брезгует тоже перекрывать тротуар при разгрузке, почаще чем тентованый мерс. Но её хоть по парковке (которую сбацали на месте газона) обойти можно, если других машин нет.

Гость|04.12.2017 11:02|

н773ср37), припаркованная на тротуаре на улице Гладкова, 13, у магазина «Ивановские ткани».

Ну все правильно, ткани ивановские, 37-й регион - ивановская область. Водим, ты какая-то проститутка.

Гость|04.12.2017 11:08|

Знаю этого Вадима. Чмо распоследнее. Сам ни хрена в жизни не добился, и другим работать не дает.

Такие уроды тянут нашу страну назад.

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