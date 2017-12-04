04.12.2017 | 10:29

В понедельник, 4 декабря, неравнодушный горожанин по имени Вадим прислал снимки в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. На них запечатлена фура (госномер н773ср37), припаркованная на тротуаре на улице Гладкова, 13, у магазина «Ивановские ткани».

«На данном участке это единственный тротуар. Через дорогу только грязная тропинка. Единственный способ обойти - это выйти на проезжую часть, что, на мой взгляд, создает аварийную ситуацию», - пояснил Вадим.

По словам мужчины, особенные неудобства загородившая дорогу фура доставляет в зимнее время, когда люди вынуждены по сугробам выбираться на проезжую часть, а потом по сугробам же возвращаться обратно.

«Такая картина наблюдается раз в несколько месяцев, но все же. Хотелось бы узнать, насколько законно такое хамство», - заключил Вадим.