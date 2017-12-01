Черный Lexus с госномером м058хн58, стоящий на тротуаре у дома № 2 на улице Володарского, второй раз попал в объектив неравнодушного читателя PenzaInform.ru Михаила. Снимок, сделанный 23 ноября в 10:10, он прислал в рубрику «Автохамы».
«Возможно, у водителя проблемы с ногами, и он не может дойти даже от парковок, которые есть чуть ниже, рядом с домами № 9 и № 12. Впрочем, опознавательного знака «инвалид» на автомобиле нет», - прокомментировал свой снимок автор.
Михаил давно наблюдает за порядком на тротуарах улицы Володарского.
Кадры с этим автомобилем и Toyota мужчина присылал 23 октября.
2 ноября пензенец возмутился припаркованными на пешеходной дорожке Mazda и Hyundai.
7 ноября в поле его зрения попали белая и черная Lаda Priora и Audi, оставленные недалеко от бывшего Пензгражданпроекта.
16 ноября он сделал фотографию белого BMW, также оставленного в неположенном месте.
Пройдите прямо по улице несколько сот метров и увидите такую же картину на ул Куйбышева 13 рядом с налоговой инспекцией первомайского района там ещё больше машин и ничего люди их обходят по крышам самих автомобилей .