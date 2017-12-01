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Автохамы | На улице Володарского водитель снова оставил черный Lexus на тротуаре

01.12.2017|11:48
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Черный Lexus с госномером м058хн58, стоящий на тротуаре у дома № 2 на улице Володарского, второй раз попал в объектив неравнодушного читателя PenzaInform.ru Михаила. Снимок, сделанный 23 ноября в 10:10, он прислал в рубрику «Автохамы».

«Возможно, у водителя проблемы с ногами, и он не может дойти даже от парковок, которые есть чуть ниже, рядом с домами № 9 и № 12. Впрочем, опознавательного знака «инвалид» на автомобиле нет», - прокомментировал свой снимок автор.

Михаил давно наблюдает за порядком на тротуарах улицы Володарского.

Кадры с этим автомобилем и Toyota мужчина присылал 23 октября.

2 ноября пензенец возмутился припаркованными на пешеходной дорожке Mazda и Hyundai.

7 ноября в поле его зрения попали белая и черная Lаda Priora и Audi, оставленные недалеко от бывшего Пензгражданпроекта.

16 ноября он сделал фотографию белого BMW, также оставленного в неположенном месте.

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Гость|01.12.2017 12:42|

Пройдите прямо по улице несколько сот метров и увидите такую же картину на ул Куйбышева 13 рядом с налоговой инспекцией первомайского района там ещё больше машин и ничего люди их обходят по крышам самих автомобилей .

АвтоНарушитель|01.12.2017 12:43|

У рубрики "АвтоХамы" падает рейтинг!Михаил халтурит,АлеФтина вообще пропала неизвестно куда!!!

Гость|01.12.2017 12:50|

Допрыгалась красотка

Гость|01.12.2017 12:55|

Это еще раз доказывает, что всем пофиг на этих папараци.

Гость|01.12.2017 12:57|

Скоро появится знак инвалид у Михаила..И даже больше не кому будет играть в гаишника

Гость|01.12.2017 12:57|

penzainform.ru писал(a):

Возможно, у водителя проблемы с ногами,
Думаю, у Михана тоже скоро будут проблемы с ногами. И не только. Алька то вон пропала.

Гость|01.12.2017 13:06|

Поворачивал утром с К. Маркса на Володарского налево, а с правой полосы, где прямо и направо, тоже лезут налево. Возмутился себе, но выкладывать в инет зачем? ГИБДД на этом повороте не встанет никогда, маршрутки по утрам так все едут. Прошу очень Михаила-встань там , подежурь с утра.

Гость|01.12.2017 13:10|

ссылка на PenzaInform.ru

Что ж ты, Миша? Справедливость, так справедливость.

Гость|01.12.2017 13:16|

О сколько "добрых и порядочных" комментариев, как всегда всем всё равно и всем службам которые должны следить за соблюдением и порядком на дорогах и в городе.

Может им начать работать в этом направлении и навести порядок и тогда вот таких фоток с нарушениями не будет.

Гость|01.12.2017 13:19|

Корова - жвачное животное.

Гость|01.12.2017 13:24|

До звезды деньги есть ставлю где хочу

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