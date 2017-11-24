24.11.2017 | 13:51

Читатель портала PenzaInform.ru Михаил прислал в рубрику «Автохамы» новый снимок автомобиля, припаркованного на тротуаре на улице Володарского.

16 ноября в 11:25 неравнодушный к нарушениям ПДД пензенец сделал фотографию белого BMW. Водитель иномарки с госномером а918рс777 припарковал машину на тротуаре рядом с домом № 12.

«Автомобиль оставили на тротуаре, хотя в трех минутах ходьбы есть паркинг со свободными местами», - возмутился автор снимка.

На фотографии видно, что транспортное средство стоит рядом со знаком «Осторожно, дети!» и создает неудобство не только для людей на пешеходной дорожке, но и для водителей, которые могут не заметить выбежавших на дорогу школьников.

Михаил давно наблюдает за порядком на тротуарах улицы Володарского.

19 октября он сфотографировал Lexus и Toyota, которые стояли в неположенном месте.

2 ноября пензенец возмутился припакованными на пешеходной дорожке Mazda и Hyundai.

7 ноября в поле его зрения попали белая и черная Lаda Priora и Audi, оставленные недалеко от бывшего Пензгражданпроекта.