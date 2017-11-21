21.11.2017 | 11:26

Во вторник, 21 ноября, пользовательница портала PenzaInform.ru с ником Нюша прислала в рубрику «Автохамы» фотографии, на которых зафиксировано нарушение правил парковки водителями машин с госномерами р922ма58, м641тв58.

«Несмотря на огромную (по меркам нашего города) парковку около домов № 142 и 128 по улице Ладожской, водители данных автомобилей, по всей видимости, особенные люди...» - написала женщина.

По ее словам, газон и детскую площадку, расположенную рядом, нерадивые автомобилисты используют не только в качестве парковочных мест, но и как проезжую часть.

«Такую картину можно увидеть каждый день», - констатировала Нюша.