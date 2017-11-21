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Автохамы | Во дворе на улице Ладожской водители оставляют машины на газоне

21.11.2017|11:26
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Во вторник, 21 ноября, пользовательница портала PenzaInform.ru с ником Нюша прислала в рубрику «Автохамы» фотографии, на которых зафиксировано нарушение правил парковки водителями машин с госномерами р922ма58, м641тв58.

«Несмотря на огромную (по меркам нашего города) парковку около домов № 142 и 128 по улице Ладожской, водители данных автомобилей, по всей видимости, особенные люди...» - написала женщина.

По ее словам, газон и детскую площадку, расположенную рядом, нерадивые автомобилисты используют не только в качестве парковочных мест, но и как проезжую часть.

«Такую картину можно увидеть каждый день», - констатировала Нюша.

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Гость|21.11.2017 11:46|

Хорошие фотки и машины тоже но только номера не крутые

Гость|21.11.2017 11:51|

Где полиция то? Где управляющая компания? Где эвакуаторы?

Гость|21.11.2017 11:52|

Эталонное быдло, вызывайте эвакуатор и пусть увозят.

Гость|21.11.2017 11:55|

В деревосе люди жили сено косили скотину ростили-сами чутка в скотину превратились.Накопили денег всей родней приехали в город,а привычка гадить где попало осталась.Про таких только звонок ГИБДД и обращение в УК пусть платят .

Гость|21.11.2017 11:55|

я сам автовладелец и зачастую машину трудно поставить во дворе вечером, но, чтобы вот так.... это жесть...хамло!!!

Гость|21.11.2017 12:02|

Я хоть и против фотостукачества, но здесь явный перебор со стороны водителей. Авто действительно на газоне, и газон не убитый , не заезженый, с бордюрным камнем, т.е. отвечает всем требованиям газона.

Гость|21.11.2017 12:07|

Согласен, бывает заедешь на тротуар и то чувствуешь себя виноватым, но здесь явно нагло, даже на фото видно что газон ухоженный, по такому и ногами ходить не то.

Гость|21.11.2017 12:09|

По моему это единственное фото, где автора не назовут стукачем, а будут солидарны с ним, даже нарушители ПДД.

Гость|21.11.2017 12:11|

Это не люди из деревни, это менталитет такой. Чем дальше от Москвы и Петербурга, тем таких больше. Даже если бы у них была возможность купить немного ума, они и тогда бы не стали это делать.

Гость|21.11.2017 12:15|

Ждем реакцию властей

АвтоНарушитель|21.11.2017 12:21|

Парни в край обнаглели,хотя на маленькой каракатице,думаю и вовсе "автоледи" передвигается!

Гость|21.11.2017 12:24|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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