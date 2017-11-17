17.11.2017 | 11:22

В поле зрения одного из бдительных пензенцев попал водитель автомобиля ВАЗ-2106 (а724км58), нарушивший правила дорожного движения.

Один из пользователей портала PenzaInform.ru снял происходящее на видеорегистратор и в пятницу, 17 ноября, прислал запись в рубрику «Автохамы».

По словам автора, нарушение было зафиксировано в среду, 15 ноября, около 14:30 на выезде с улицы Вишневой, на том перекрестке, где Ново-Тамбовская переходит в Воронова.

«Разметка есть, но водитель ВАЗ-2106 едет так, как удобно лично ему», - высказался пензенец.