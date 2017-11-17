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Автохамы | На улице Вишневой водитель «шестерки» пренебрег разметкой

17.11.2017|11:22
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В поле зрения одного из бдительных пензенцев попал водитель автомобиля ВАЗ-2106 (а724км58), нарушивший правила дорожного движения.

Один из пользователей портала PenzaInform.ru снял происходящее на видеорегистратор и в пятницу, 17 ноября, прислал запись в рубрику «Автохамы».

По словам автора, нарушение было зафиксировано в среду, 15 ноября, около 14:30 на выезде с улицы Вишневой, на том перекрестке, где Ново-Тамбовская переходит в Воронова.

«Разметка есть, но водитель ВАЗ-2106 едет так, как удобно лично ему», - высказался пензенец.

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Гость|17.11.2017 11:45|

Как то пофиг.

Гость|17.11.2017 11:49|

penzainform.ru писал(a):

Разметка есть, но водитель ВАЗ-2106 едет так,

Может человек ошибся и ищет как ему выехать на нужную дорогу. Особых проблем он не вызвал ни у кого. Может он первый раз в городе. Сами то по новой разметке ездите как будто её и нет. В чужом глазу соринка видна, в своем и бревна не видите.

Гость|17.11.2017 11:50|

Задолбали стукачи !

Гость|17.11.2017 11:52|

Сколько же в Пензе стукачей развелось,даже противно.

Гость|17.11.2017 11:54|

Я каждый день проезжаю по этому участку дороги и многие водители совершают такой манёвр.

Гость|17.11.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

«Разметка есть, но водитель ВАЗ-2106 едет так, как удобно лично ему», - высказался пензенец.
А на Пушкина разметка полностью исчезла.

Гость|17.11.2017 11:57|

Пензенские водители с хамоватым стилем вождения вообще не умеют ездить по разметке. Разметка вводит их в ступор.

Гость|17.11.2017 11:59|

Я сначала прочитал вишневой шестерки))

Гость|17.11.2017 12:00|

Гость писал(a):

Пензенские водители с хамоватым стилем вождения вообще не умеют ездить по разметке. Разметка вводит их в ступор.
Когда поедешь на своем трехколесном, жилетик не забудь. А то сдохнешь под колесами камаза.

Гость|17.11.2017 12:01|

Гость писал(a):

Гость|17.11.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

«Разметка есть, но водитель ВАЗ-2106 едет так, как удобно лично ему», - высказался пензенец.

А на Пушкина разметка полностью исчезла.

И на проспекте Строителей растворилась. А вот к примеру на М5 вся целехонька.

Гость|17.11.2017 12:10|

Зачем человеку нужна машина в г.Пенза?На сегодня от ее владения одни проблемы; ставить не куда,ездить негде,цена бензина-космос,всякого рода налоги,сборы,страховки,гаи-штрафуют,пешеходы фиксируют нарушения отправляют в гаи,водители и те сами снимают и отправляют видео нарушений таких же водителей-зачем все это,вызвал такси доедешь куда надо в разы дешевле и без проблем.

Гость|17.11.2017 12:11|

Гость писал(a):

И на проспекте Строителей растворилась. А вот к примеру на М5 вся целехонька.
А СМИ молчат. Какая мелочь. Разметка ведь должна быстро исчезать. Так и задумано считают СМИ.

Гость|17.11.2017 12:19|

Надо делать фото нарушителей ПДД, и с подробным описанием (несколько фото с трёх сторон, описание нарушения, дата, место, время и т.д.) и отправлять на сайт ГИБДД. Только так мы уменьшим количество нарушений и накажем преступников.

Гость|17.11.2017 12:22|

Гость писал(a):

Надо делать фото нарушителей ПДД, и с подробным описанием (несколько фото с трёх сторон, описание нарушения, дата, место, время и т.д.) и отправлять на сайт ГИБДД. Только так мы уменьшим количество нарушений и накажем преступников.
У многих стоят видеорегистраторы которые снимают видео хуже чем мой кнопочный телефон и дату/время верные не ставят.

Гость|17.11.2017 12:22|

Гость писал(a):

Может человек ошибся и ищет как ему выехать на нужную дорогу. Особых проблем он не вызвал ни у кого. Может он первый раз в городе.
Да,согласен,ошибся человек.Наверно из деревни,судя по машине,на такой и не побыкуешь,мощей не хватит тягаться с иномарками.

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Имя: Гость
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