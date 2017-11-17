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Автохамы | На улице Окружной водитель маршрутки № 39 нарушил несколько правил

17.11.2017|09:46
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В четверг, 16 ноября, неравнодушный пензенец прислал в рубрику «Автохамы» видеоматериалы, где запечатлены нарушения правил дорожного движения водителем общественного транспорта.

Запись была сделана утром того же дня.

«Очередной «опаздывающий» водитель маршрутного такси № 39 (рег. знак р960во58) на перекрестке улиц Воронова и Окружной игнорирует все требования дорожных знаков, разметки и сигнала светофора», - написал автор сообщения.

Бдительный пензенец посетовал, что «таким безголовым водителям приходится доверять жизнь и здоровье».

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Гость|17.11.2017 10:02|

а четверке можно простить нарушение пдд:)

Гость|17.11.2017 10:03|

И что?

Гость|17.11.2017 10:06|

Гость писал(a):

а четверке можно простить нарушение пдд:)
Четверка не общественный транспорт. А вот маршрутка к большому сожалению общественный. Маршрутки заменили крупногабаритные автобусы и троллейбусы. С этим надо жестко бороться.

Гость|17.11.2017 10:09|

Чем больше мы будем уличать водителей маршруток в нарушении ПДД тем лучше для народа.

Гость|17.11.2017 10:11|

Гость писал(a):

Чем больше мы будем уличать водителей маршруток в нарушении ПДД тем лучше для народа.
Самому то не смешно?

Гость|17.11.2017 10:17|

Гость писал(a):

Самому то не смешно?
А тебе нравится ездить в машинах смерти с лихачами водителями? Так спонсируй единолично маршрутчиков.

Гость|17.11.2017 10:28|

Гость писал(a):

Факт.
Давно доказанный. В 2012 году тут не было такого.

Гость|17.11.2017 10:29|

Очень хорошая рубрика! Молодцы "ПензаИнформ"! Только сообща и порицая таких вот не уважающих других водителей и можно с ними бороться!

Гость|17.11.2017 10:31|

Гость писал(a):

Очень хорошая рубрика! Молодцы "ПензаИнформ"! Только сообща и порицая таких вот не уважающих других водителей и можно с ними бороться!
Для маршрутчиков можно отдельную рубрику замутить. И назвать: "Они возят ваших детей".

Гость|17.11.2017 10:50|

Гость писал(a):

Очень хорошая рубрика! Молодцы "ПензаИнформ"! Только сообща и порицая таких вот не уважающих других водителей и можно с ними бороться!
Да всем плевать с Советской площади.

Гость|17.11.2017 10:52|

Мерседес уходит от погони.

Гость|17.11.2017 10:53|

Гость писал(a):

Мерседес уходит от погони.
А маршрутка летит на кладбище.

Гость|17.11.2017 10:54|

Гость писал(a):

Да всем плевать с Советской площади.
Площадь временно оккупирована.

Имя: Гость
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