17.11.2017 | 09:46

В четверг, 16 ноября, неравнодушный пензенец прислал в рубрику «Автохамы» видеоматериалы, где запечатлены нарушения правил дорожного движения водителем общественного транспорта.

Запись была сделана утром того же дня.

«Очередной «опаздывающий» водитель маршрутного такси № 39 (рег. знак р960во58) на перекрестке улиц Воронова и Окружной игнорирует все требования дорожных знаков, разметки и сигнала светофора», - написал автор сообщения.

Бдительный пензенец посетовал, что «таким безголовым водителям приходится доверять жизнь и здоровье».