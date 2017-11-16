16.11.2017 | 11:54

В четверг, 16 ноября, в ГИБДД прокомментировали нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Land Cruiser, снятое и присланное в рубрику «Автохамы» 15 ноября.

«С улицы Максима Горького поворачивать налево, на Кирова, запрещено. Но не всем - этот повернул. Сразу видно, что не простой смертный», - написал тогда автор записи.

В итоге в отношении мужчины 1971 года рождения, который находился за рулем, было вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

«За поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.