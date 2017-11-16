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Автохамы | Водитель Toyota Land Cruiser оштрафован за поворот налево на ул. Горького

16.11.2017|11:54
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В четверг, 16 ноября, в ГИБДД прокомментировали нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Land Cruiser, снятое и присланное в рубрику «Автохамы» 15 ноября.

«С улицы Максима Горького поворачивать налево, на Кирова, запрещено. Но не всем - этот повернул. Сразу видно, что не простой смертный», - написал тогда автор записи.

В итоге в отношении мужчины 1971 года рождения, который находился за рулем, было вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

«За поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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АвтоНарушитель|16.11.2017 12:23|
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Оперативно-даже не верится!

Гость|16.11.2017 12:28|

Мелочь, а приятно... И почаще...

Гость|16.11.2017 12:28|

АвтоНарушитель писал(a):

АвтоНарушитель|16.11.2017 12:23|

Оперативно-даже не верится!

Потому что неправда.

Гость|16.11.2017 12:32|

Гость писал(a):

Потому что неправда.
Слова-вода.

Гость|16.11.2017 12:32|

АвтоНарушитель писал(a):

Оперативно-даже не верится!
Наверное этот кукурузер кому-то в ГИБДД неугоден. Слишком быстро рассмотрели.

Гость|16.11.2017 12:33|

НЕ ВЕРЮ !!!

Пусть инспектора в ВК заглянут в группу Автохам. Там по десятку видео в день, и ни одного штрафа наглецам не выписывают

Имя: Гость
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