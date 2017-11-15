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Автохамы | Водитель Land Cruiser нарушил правила, повернув с ул. М. Горького на Кирова

15.11.2017|16:39
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В среду, 15 ноября, пользователь портала PenzaInform.ru прислал в рубрику «Автохамы» видео, снятое в этот же день в 15:40.

«С улицы Максима Горького поворачивать налево, на Кирова, запрещено. Но не всем - этот повернул», - написал автор сообщения.

Речь идет об автомобиле Land Cruiser. К сожалению, неравнодушный горожанин не запомнил первую букву госномера (100ср58) и на видео разглядеть ее не представляется возможным.

«Но таких машин не так много - сразу видно, что не простой смертный», - пояснил пензенец.

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Гость|15.11.2017 16:55|

почему нельзя ??? уступи дорогу можно

Гость|15.11.2017 16:56|

И + Уазик и следом за ним на красный проехали))

Имя: Гость
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