15.11.2017 | 16:39

В среду, 15 ноября, пользователь портала PenzaInform.ru прислал в рубрику «Автохамы» видео, снятое в этот же день в 15:40.

«С улицы Максима Горького поворачивать налево, на Кирова, запрещено. Но не всем - этот повернул», - написал автор сообщения.

Речь идет об автомобиле Land Cruiser. К сожалению, неравнодушный горожанин не запомнил первую букву госномера (100ср58) и на видео разглядеть ее не представляется возможным.

«Но таких машин не так много - сразу видно, что не простой смертный», - пояснил пензенец.