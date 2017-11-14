14.11.2017 | 14:11

В понедельник, 13 ноября, пользователь портала PenzaInform.ru Федор Ферапонтиков прислал в рубрику «Автохамы» сообщение о нарушении ПДД на улице Стрельбищенской, 60.

«Автомобилисты используют остановку маршрутных транспортных средств для парковки личных автомобилей», - написал Федор.

По его словам, в каждый рабочий день недели это место заставлено личными авто. В числе сфотографированных мужчиной 3 ноября машин оказались автомобили с номерами о336тк58, о327уо58, о041ор58, н407нт58.

Кстати, среди прочих, на кадрах виден и Chevrolet с госномером о562тв58, на водителя которого в начале ноября уже жаловался пользователь по имени Иван.