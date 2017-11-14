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Автохамы | Водители продолжают парковаться у остановки на Стрельбищенской

14.11.2017|14:11
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В понедельник, 13 ноября, пользователь портала PenzaInform.ru Федор Ферапонтиков прислал в рубрику «Автохамы» сообщение о нарушении ПДД на улице Стрельбищенской, 60.

«Автомобилисты используют остановку маршрутных транспортных средств для парковки личных автомобилей», - написал Федор.

По его словам, в каждый рабочий день недели это место заставлено личными авто. В числе сфотографированных мужчиной 3 ноября машин оказались автомобили с номерами о336тк58, о327уо58, о041ор58, н407нт58.

Кстати, среди прочих, на кадрах виден и Chevrolet с госномером о562тв58, на водителя которого в начале ноября уже жаловался пользователь по имени Иван.

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АвтоНарушитель|14.11.2017 14:40|

Эх Федя,Федя-чтож ты наделал

Гость|14.11.2017 14:42|

Фядя иди к Алефтине которая с улицы Пушкина . Она больше года снимает на камеру уже флешку переполнена и ни чего у неё не получается..Так что Ждите 3 года когда появится роботы гамшники

АвтоНарушитель|14.11.2017 14:43|

Пензаинформ,почему Вы не блокируете сообщения с рекламой похуденич и т.д.???

Гость|14.11.2017 14:54|

Машины не крутые и номера тоже.водители Молодцы не бросили машины на дороге

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