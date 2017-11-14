14.11.2017 | 16:33

Житель Пензы Денис К. прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» очередные фотографии автомобиля Volkswagen Touareg с госномером к234он, припаркованного у почтового отделения в центре города, на улице Кирова.

Водитель не впервые оставляет транспортное средство на тротуаре - на новой плитке, уложенной в августе. Прошлое фото Денис К. делал 30 октября.

На этот раз пензенец запечатлел Volkswagen Touareg 13 ноября в 18:38. «И снова это авто на том же месте. 68/7 на ул. Кирова. На тротуаре», - прокомментировал Денис.