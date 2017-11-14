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Автохамы | Водитель Volkswagen Touareg выбрал для парковки тротуар на ул. Кирова

14.11.2017|16:33
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Житель Пензы Денис К. прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» очередные фотографии автомобиля Volkswagen Touareg с госномером к234он, припаркованного у почтового отделения в центре города, на улице Кирова.

Водитель не впервые оставляет транспортное средство на тротуаре - на новой плитке, уложенной в августе. Прошлое фото Денис К. делал 30 октября.

На этот раз пензенец запечатлел Volkswagen Touareg 13 ноября в 18:38. «И снова это авто на том же месте. 68/7 на ул. Кирова. На тротуаре», - прокомментировал Денис.

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Гость|14.11.2017 17:00|

Отсюда вывод-бестолковая это борьба с автохамами!

Гость|14.11.2017 17:02|

Рядом под знаком авто,почему Денис К.не отснял данное авто???

Гость|14.11.2017 17:13|

так это он и остановился

Гость|14.11.2017 17:37|

А еще на первом фото видно, как на проезжей части стоят автомобили на аварийке. Их там по 10 штук каждый вечер стоят. Детей в спортшколу привозят. Дети же не могут пешком пройти от стоянки.

Гость|14.11.2017 17:43|

Гость писал(a):

Гость|14.11.2017 17:37|

А еще на первом фото видно, как на проезжей части стоят автомобили на аварийке.

В Пензе аварийка это вообще универсальное средство. С ней можно даже на ж.д. переезде запросто стоять. Поезд объедет если чо..ну или хотя бы затрормозит

Гость|14.11.2017 17:54|

Да,с аварийкой могу встать хоть у кремля,ну сломался я и чё?кого то это беспокоит?

Гость|14.11.2017 17:55|

Гость писал(a):

Да,с аварийкой могу встать хоть у кремля,ну сломался я и чё?кого то это беспокоит?
А знак аварийной остановки выставляете?

Гость|14.11.2017 17:56|

Денис - брат Михаила! Инфа 100%. Один с одной стороны от Московской работает, второй - с другой стороны.

Гость|14.11.2017 17:56|

Да,с аварийкой могу встать хоть у кремля,ну сломался я и чё?кого то это беспокоит?

Сломался?будь добр и треугольник выставить на расстоянии,прописанном в ПДД!!!одна аварийка-не спасает от штрафа!

Гость|14.11.2017 17:57|

Гость писал(a):

Денис - брат Михаила! Инфа 100%. Один с одной стороны от Московской работает, второй - с другой стороны.
А, и на Московской тоже Денис же был.

Гость|14.11.2017 17:58|

Гость писал(a):

А знак аварийной остановки выставляете?
Гость писал(a):
будь добр и треугольник выставить
Совсем люди сарказма не понимают...

Гость|14.11.2017 18:01|

Гость писал(a):

одна аварийка-не спасает от штрафа!
Проблема в том, что его накладывать некому, ГИБДД только в кабинетах осталась.

Гость|14.11.2017 18:03|

Что, этому сайту контент заполнять нечем?

Имя: Гость
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