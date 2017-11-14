Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|14 ноя 2017|16:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+7oC
Завтра | Снег |
  69.68  |  $  59.62
 

Автохамы | На ул. Компрессорной водитель выехал за стоп-линию перед светофором

14.11.2017|15:45
Печать

Во вторник, 14 ноября, жительница областного центра Людмила прислала в рубрику «Автохамы» фотографию, на которой запечатлено нарушение ПДД водителем автомобиля с госномером о838ск58.

«Сегодня около 14 часов я выезжала с улицы Компрессорной, от базы «Север», на Аустрина и остановилась на светофоре прямо перед стоп-линией. Этот водитель объехал меня и встал прямо на пешеходном переходе», - написала женщина.

По мнению Людмилы, такое хамское поведение обязательно должно быть наказано соответствующим образом.

0
0
0
0
 
Гость|14.11.2017 16:00|

Наказать автохама по всей строгости закона!!!

Гость|14.11.2017 16:01|

Да пошла ты

Гость|14.11.2017 16:03|

Да пошла ты

Сам пошёл,противный

Гость|14.11.2017 16:06|

Да не,Ларгус просто не успел проехать на предыдущий зелёный,вот и оказался в щекотливой ситуации,а Людмила воспользовалась моментом и сделала фото на свой смартфон,находящийся постоянно в руке,будучи за рулём!!!

Гость|14.11.2017 16:08|

Да у нее стекло запотело! Может Люда пила?

Гость|14.11.2017 16:09|

стукачка, я тебя найду )

Гость|14.11.2017 16:09|

Не, на Ларгусе за такое на всю катушку надо наказывать. Вот если бы Лексус или Инфинити так выехали - тогда совсем другое дело было бы.

Гость|14.11.2017 16:09|

Да у нее стекло запотело! Может Люда пила?

Вчерашний выхлоп)))

Гость|14.11.2017 16:13|

Да эта фотка с позапрошлого года! Я ее в инете видел больше года назад.

Гость|14.11.2017 16:14|

Гость писал(a):

стукачка, я тебя найду )
Гость писал(a):
Да пошла ты
Вот настоящие буртасовские-сурские мужики с чемпионским титулом "кухонный боксер", с женщиной связались. Сами-то где находитесь - "быки" на кухне в рваных портках, голыдьба....

Гость|14.11.2017 16:29|

Людочка,милая,не обращай внимания на то,что здесь пишут!в основном это бездельники и бездари,которым нечем заняться!а сам водитель,я уверен,по-мужски пойдёт и оплатит штраф сразу,как его ему вручат!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!