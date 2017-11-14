14.11.2017 | 15:45

Во вторник, 14 ноября, жительница областного центра Людмила прислала в рубрику «Автохамы» фотографию, на которой запечатлено нарушение ПДД водителем автомобиля с госномером о838ск58.

«Сегодня около 14 часов я выезжала с улицы Компрессорной, от базы «Север», на Аустрина и остановилась на светофоре прямо перед стоп-линией. Этот водитель объехал меня и встал прямо на пешеходном переходе», - написала женщина.

По мнению Людмилы, такое хамское поведение обязательно должно быть наказано соответствующим образом.