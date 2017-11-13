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Автохамы | Водитель Hyundai Tucson нарушил правила на улице Володарского

13.11.2017|09:27
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В воскресенье, 12 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform поступила видеозапись от жителя областного центра по имени Андрей, сделанная им 11-го числа на пересечении улиц Володарского и Максима Горького.

По мнению автора сообщения, водитель автомобиля Hyundai Tucson с регистрационным номером e058xo58 пренебрег правилами дорожного движения.

«Возможные нарушения: выезд на встречную полосу, поворот с другой полосы, поворотник. На усмотрение ГИБДД», - написал Андрей.

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Гость|13.11.2017 09:47|

Как задолбали эти режиссёры, что бы у вас флэшки глюканули! ))

Гость|13.11.2017 09:54|

Наоборот, это очень здорово, что теперь есть возможность офишировать наглое поведение таких автохамов.!

Гость|13.11.2017 09:59|

Полтинник на красивый номер нашёл, и штраф оплатить сможет.

Гость|13.11.2017 09:59|

Молодец, хамов надо знать в лицо

Гость|13.11.2017 10:14|

Крутая тачка и номера крутые водитель Молодец

Гость|13.11.2017 10:15|

penzainform.ru писал(a):

жителя областного центра по имени Андрей
Андрей, я тебя найду, стукачок!

Имя: Гость
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