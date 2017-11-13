13.11.2017 | 09:27

В воскресенье, 12 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform поступила видеозапись от жителя областного центра по имени Андрей, сделанная им 11-го числа на пересечении улиц Володарского и Максима Горького.

По мнению автора сообщения, водитель автомобиля Hyundai Tucson с регистрационным номером e058xo58 пренебрег правилами дорожного движения.

«Возможные нарушения: выезд на встречную полосу, поворот с другой полосы, поворотник. На усмотрение ГИБДД», - написал Андрей.