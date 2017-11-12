12.11.2017 | 11:54

В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило видео, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения водителем общественного транспорта на улице Мира.

«Маршрутное такси № 77 (госномер р321во58), по всей видимости, с неисправными стоп-сигналами и указателями поворота игнорирует требования знаков 5.15.2 и делает левый поворот (с Окружной на Мира. - Прим. ред.) из среднего ряда», - сообщил автор.

По его словам, не включив поворотник, отъезжавший от остановки маршрутчик едва не создал аварийную ситуацию на зебре.

«Человека при переходе дважды чуть не сбили опаздывающие водители а/м Ford с госномерами н575ео58 и м203ат58», - добавил очевидец.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, запись была сделана 8 ноября в 15:25.