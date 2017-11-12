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Автохамы | Маршрутчик едва не спровоцировал аварию на улице Мира

12.11.2017|11:54
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В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило видео, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения водителем общественного транспорта на улице Мира.

«Маршрутное такси № 77 (госномер р321во58), по всей видимости, с неисправными стоп-сигналами и указателями поворота игнорирует требования знаков 5.15.2 и делает левый поворот (с Окружной на Мира. - Прим. ред.) из среднего ряда», - сообщил автор.

По его словам, не включив поворотник, отъезжавший от остановки маршрутчик едва не создал аварийную ситуацию на зебре.

«Человека при переходе дважды чуть не сбили опаздывающие водители а/м Ford с госномерами н575ео58 и м203ат58», - добавил очевидец.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, запись была сделана 8 ноября в 15:25.

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Гость|12.11.2017 13:07|

Ну этот то на маршрутке чудак конечно еще тот! Но что, у других глаз что ли нет?

Гость|12.11.2017 13:56|

Водитель форда так то тоже через сплошную летел

Гость|12.11.2017 14:02|

penzainform.ru писал(a):

игнорирует требования знаков 5.15.2 и делает левый поворот (с Окружной на Мира
Здесь такое постоянно! Даже троллейбусы нарушают.

Имя: Гость
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