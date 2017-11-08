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Автохамы | На улице Калинина Volkswagen повернул через двойную сплошную

08.11.2017|10:37
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило видео нарушения правил дорожного движения, зафиксированного жителем города Юрием Красновым.

Запись была сделана в 8:20 во вторник, 7 ноября, на улице Калинина - неподалеку от перекрестка с Окружной.

Регистратор пензенца запечатлел, как Volkswagen (госномер к058та58) поворачивает налево через двойную сплошную.

«Теряю веру в наших водителей, когда вижу подобное на дорогах. Наверное, только камеры на каждом столбе и приличные штрафы могут научить нас культуре вождения», - прокомментировал Юрий видео.

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Гость|08.11.2017 10:54|

есть улицы Калинина...

и ездят там фольксвагены...

и есть там две полосочки...

одна другой сплошней...

Гость|08.11.2017 11:02|

КРУТАЯ ТАЧКА И НОМЕРА КРУТЫЕ..ВОДИТЕЛЬ АС

Гость|08.11.2017 11:07|

юрик в детстве хотел стать гаишником но не прошел комиссию но желание осталось поэтому он будет наводить порядок с бабой машей которая живет на ул.пушкина и ее тоже никто не воспринимает в серьез.к стати где фотки с Пушкина там машин крутых 10 стоит с такими красивыми номерами и водители красавцы

Гость|08.11.2017 11:11|

Ну вот хоть один стукачок объявился. Теперь его ребенок будет приходить домой и жаловаться,что с ним никто не дружит,потому что его папка барабан дырявый!

Гость|08.11.2017 11:13|

Ну вот и ребята с зоны подтянулись. О стукачах запели. Любимая тема. ПДД же на зоне не изучают. Там свои законы.

Гость|08.11.2017 11:14|

Есть ещё один транспортёр в Пензе с номером 058,серию не помню,чёрного цвета-тоже слишком наглый,встречу-по репе надаю!!!

Гость|08.11.2017 11:15|

Гость писал(a):

юрик в детстве
Мальчик, вы в школе ещё знаки препинания не изучали? Тогда бегом в школу, не пропусти тему.

Гость|08.11.2017 11:18|

Гость писал(a):

08.11.2017 11:13|

Ну вот и ребята с зоны подтянулись. О стукачах запели. Любимая тема. ПДД же на зоне не изучают. Там свои законы.

Да не зона это,а вполне законопослушный гражданин,просто стукачество, мягко говоря, некрасиво и гадко.

Гость|08.11.2017 11:23|

Гость писал(a):

юрик в детствеМальчик, вы в школе ещё знаки препинания не изучали? Тогда бегом в школу, не пропусти тему
мы пдд изучаем а знаки препинания учите вы господа..ха-ха=хи

Гость|08.11.2017 11:24|

Гость писал(a):

Да не зона это,а вполне законопослушный гражданин,просто стукачество, мягко говоря, некрасиво и гадко.
"некрасиво и гадко" необоснованно себя выше всех ставить, это сверхмягко так сказать. Дома свои порядки устанавливайте, жен, детей, родителей учите плохо-хорошо, а на дороге элементарно соблюдайте правила.

Гость|08.11.2017 11:30|

Гость писал(a):

просто стукачество, мягко говоря, некрасиво и гадко.
очень удобная логика! мы будем творить что хотим, а на нас стучать - это некрасиво... на этом держится все жулье на свете.

Гость|08.11.2017 11:38|

Гость писал(a):

Ну вот и ребята с зоны подтянулись. О стукачах запели. Любимая тема. ПДД же на зоне не изучают. Там свои законы.
Ты не понял, это же они про себя пишут:

Гость писал(a):

Ну вот хоть один стукачок объявился. Теперь его ребенок будет приходить домой и жаловаться,что с ним никто не дружит,потому что его папка барабан дырявый!

Гость|08.11.2017 12:01|

Гость писал(a):

Ну вот хоть один стукачок объявился. Теперь его ребенок будет приходить домой и жаловаться,что с ним никто не дружит,потому что его папка барабан дырявый!
сам-ты дырявый, петушок..., долбодятел, а я хочу ездить среди адекватных водителей и не быть сбитым подобным долбодятлом. Желаю "герою" видеоролика и тебе, гость, скорейшего упокоения и пусть земля вам будет пухом.....

Неравнодушный гражданин.

Имя: Гость
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