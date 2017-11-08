08.11.2017 | 10:37

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило видео нарушения правил дорожного движения, зафиксированного жителем города Юрием Красновым.

Запись была сделана в 8:20 во вторник, 7 ноября, на улице Калинина - неподалеку от перекрестка с Окружной.

Регистратор пензенца запечатлел, как Volkswagen (госномер к058та58) поворачивает налево через двойную сплошную.

«Теряю веру в наших водителей, когда вижу подобное на дорогах. Наверное, только камеры на каждом столбе и приличные штрафы могут научить нас культуре вождения», - прокомментировал Юрий видео.