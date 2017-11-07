Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 ноя 2017|14:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  58.46
 

Автохамы | На улице Баумана водитель паркетника развернулся через две сплошные

07.11.2017|12:52
Печать

Во вторник, 7 ноября, водитель, возмущенный нарушением правил некоторыми участниками дорожного движения, прислал видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

«В день 100-летия Октябрьской революции серебристый паркетник (номер не читается) выехал из-под Бауманского путепровода и через две сплошные развернулся в сторону Терновки», - написал автор сообщения.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

0
0
0
0
 
Гость|07.11.2017 13:31|

При чем здесь: "В день 100-летия Октябрьской революции.."..в другие дни что, можно?

Гость|07.11.2017 13:32|

От пука в лужу и то больше толку чем от этого видео

Гость|07.11.2017 13:34|

Так там смотрите,разметка вроде затёрта!

Гость|07.11.2017 13:44|

там похоже по стертой разметке, на дню по сто раз разворачиваются)))

Гость|07.11.2017 14:17|

СТУКАЧЁК ТЫ МИЛ ЧЕЛОВЕК..ДУРИЛКА КАРТОННАЯ....

Гость|07.11.2017 14:22|

Всё правильно - таких водятлов и нужно выкладывать и сдавать в соответствующие инстанции!

Гость|07.11.2017 14:37|

Крутая тачка и номера крутые.молодец водит

Гость|07.11.2017 14:39|

На ул.Измайлова такая "картина" не редкость.

Гость|07.11.2017 14:40|

Автор ролика так хотел стать гаишником что досих пор снимает нарушения на камеру но все коту под хвост

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!