07.11.2017 | 12:52

Во вторник, 7 ноября, водитель, возмущенный нарушением правил некоторыми участниками дорожного движения, прислал видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

«В день 100-летия Октябрьской революции серебристый паркетник (номер не читается) выехал из-под Бауманского путепровода и через две сплошные развернулся в сторону Терновки», - написал автор сообщения.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.