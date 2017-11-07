07.11.2017 | 09:11

В понедельник, 6 ноября, один из жителей областного центра прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru снимок, на котором зафиксировано нарушение правил парковки водителем Hyundai Solaris (госномер р601ма58).

«С 5 по 6 ноября припаркован на тротуаре у дома № 17 на улице 8 Марта. Данный автомобиль паркуется на этом тротуаре постоянно», - прокомментировал фотографию автор.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.