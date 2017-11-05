05.11.2017 | 13:15

Коллекция фотографий рубрики «Автохамы», на которых запечатлены автомобили, припаркованные с нарушением правил, пополнилась еще двумя снимками. Один из пензенских водителей прислал коллаж в воскресенье, 5 ноября.

По словам мужчины, фото сделаны в тот же день на улице Пионерской в областном центре. На них видны Volkswagen (госномер о868са58) и ВАЗ (госномер нечитаем), оставленные прямо у экспонатов выставки техники в сквере.

«Водители готовы хоть на танках парковаться, благо их возможности не позволяют этого сделать!» - написал автор.