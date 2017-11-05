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Автохамы | Водители припарковали машины у экспонатов выставки на ул. Пионерской

05.11.2017|13:15
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Коллекция фотографий рубрики «Автохамы», на которых запечатлены автомобили, припаркованные с нарушением правил, пополнилась еще двумя снимками. Один из пензенских водителей прислал коллаж в воскресенье, 5 ноября.

По словам мужчины, фото сделаны в тот же день на улице Пионерской в областном центре. На них видны Volkswagen (госномер о868са58) и ВАЗ (госномер нечитаем), оставленные прямо у экспонатов выставки техники в сквере.

«Водители готовы хоть на танках парковаться, благо их возможности не позволяют этого сделать!» - написал автор.

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Гость|05.11.2017 13:37|

и ЧТО?

Гость|05.11.2017 13:38|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ (госномер нечитаем)
Автомобиль автора видео

Гость|05.11.2017 13:51|

Автора-стукачка походу жаба задушила и диарея замучила что сам очкует нарушать,а другие могут себе позволить!

Гость|05.11.2017 13:58|

А я этимашины кто нарушает обмазываю фикалиями .

Гость|05.11.2017 14:06|

Метеориту надо упасть именно на эти машины.Ну пожалуйста.

АвтоНарушитель|05.11.2017 14:08|

ВАЗ-Н306УТ

Гость|05.11.2017 14:09|

Колёса колоть надо таким.Реально метод лечит дебилизм.

Гость|05.11.2017 14:11|

А что они нарушили?

Гость|05.11.2017 14:13|

Как же заи...ли эти стукачки!!!что ж вы такие дебилы?с налогов платите з.п. гаишникам,так ещё за них работу делаете)))).ну тууупые)

Гость|05.11.2017 14:14|

А что они нарушили?

Во-первых там знак пешеходная дорожка,во-вторыз у этих автомобилистов нет никакой совести,что ставят свои корыта прям перед военными экспонатами!!!

АвтоНарушитель|05.11.2017 14:16|

Такие,как эти водители и прикуривают от Вечного огня-для них нет ничегт святого!

Имя: Гость
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