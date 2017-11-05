05.11.2017 | 10:36

В субботу, 4 ноября, житель областного центра по имени Семен прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, снятое им накануне в 17:54.

«Водитель Daewoo Nexia (госномер м627нк58) подрезал, не включая поворотников», - пояснил Семен, описывая содержание записи.

По его словам, все это случилось в районе Гусиловского рынка на улице Карпинского.