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Автохамы | Водитель Daewoo Nexia совершил опасный маневр на ул. Карпинского

05.11.2017|10:36
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В субботу, 4 ноября, житель областного центра по имени Семен прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, снятое им накануне в 17:54.

«Водитель Daewoo Nexia (госномер м627нк58) подрезал, не включая поворотников», - пояснил Семен, описывая содержание записи.

По его словам, все это случилось в районе Гусиловского рынка на улице Карпинского.

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Гость|05.11.2017 10:54|

Во первых поворотное был включен и если ты его не увидел то тебе к глазнику сходить надо (в связи с этим вопрос: как ты прошёл медицинскую комиссию?!

Во вторых никакой подрезки не было там места было вагон и маленькая тележка! А ты Очконул и начал дергаться дятел!!!!

Гость|05.11.2017 11:00|

дибил запись выложил

Гость|05.11.2017 11:06|

Наверное его ни разу не подрезали и он это так воспринял,или просто решил это сюда скинуть

Имя: Гость
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