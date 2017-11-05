В субботу, 4 ноября, житель областного центра по имени Семен прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видео, снятое им накануне в 17:54.
«Водитель Daewoo Nexia (госномер м627нк58) подрезал, не включая поворотников», - пояснил Семен, описывая содержание записи.
По его словам, все это случилось в районе Гусиловского рынка на улице Карпинского.
Во первых поворотное был включен и если ты его не увидел то тебе к глазнику сходить надо (в связи с этим вопрос: как ты прошёл медицинскую комиссию?!
Во вторых никакой подрезки не было там места было вагон и маленькая тележка! А ты Очконул и начал дергаться дятел!!!!