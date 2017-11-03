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Автохамы | В Пензе водитель Kia за минуту несколько раз нарушил ПДД

03.11.2017|13:32
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В четверг, 2 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru пришло сообщение от жителя области, возмущенного нарушением сразу нескольких правил дорожного движения водителем Kia с госномером у869хс163.

Видео было снято в тот же день в 19:19 на перекрестке улиц Суворова и Толстого.

«Выезд на полосу встречного движения для обгона стоящих на светофоре автомобилей, выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, а также нарушение правил подачи сигнала поворотника (в части заблаговременности)», - перечислил допущенные ошибки автор.

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Гость|03.11.2017 14:13|

Этот права купил, точно.

Гость|03.11.2017 14:18|

Никомунепомешал

Женарожает

Пожарвштанах

Гость|03.11.2017 14:26|

Это блондинка за рулём,

Гость|03.11.2017 14:27|

Зачемсразувыкладывать. Подойтипочеловеческипоговорить.

Гость|03.11.2017 14:33|

Скажитеэтоемувлицо

Гость|03.11.2017 14:39|

Вот так вот выложил и сам с собой переписываюсь, потому что всем уже по фигу на мои видео.

Гость|03.11.2017 14:41|

Гость писал(a):

Гость|03.11.2017 14:27|

Зачемсразувыкладывать. Подойтипочеловеческипоговорить.

Да. А потом, когда он в результате своих маневров на дороге убьет кого нибудь, еще раз подойти и поговорить

Гость|03.11.2017 14:43|

Понять и простить ©

А потом оштрафовать, можно даже два раза))

Гость|03.11.2017 14:43|

Гость писал(a):

Скажитеэтоемувлицо

Тогда его лицо будет сиять фонарями.

Гость|03.11.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

Выезд на полосу встречного движения для обгона стоящих на светофоре автомобилей, выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, а также нарушение правил подачи сигнала поворотника (в части заблаговременности)», -
penzainform.ru писал(a):
Выезд на полосу встречного движения для обгона стоящих на светофоре автомобилей, выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, а также нарушение правил подачи сигнала поворотника (в части заблаговременности)», -

еще остановился на зебре. Куда спешат в Пензе, там и движения то нет, просто наглец.

Гость|03.11.2017 15:16|

Гость писал(a):

Зачемсразувыкладывать. Подойтипочеловеческипоговорить.
Зачем? Разговоров он не поймет, штраф за выезд на встречку и проезд на перекресток на красный, а лучше полгода пешком, гораздо доходчивей будет для такого водятла.

Гость|03.11.2017 15:17|

penzainform.ru писал(a):

Выезд на полосу встречного движения
справедливости ради, это не встречная, а разделительная. 500р за выезд через сплошную, 1500 за движение по разделительной, 800 за стоп-линию, 500 за поворотник. Итого 3300.

Имя: Гость
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