03.11.2017 | 13:32

В четверг, 2 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru пришло сообщение от жителя области, возмущенного нарушением сразу нескольких правил дорожного движения водителем Kia с госномером у869хс163.

Видео было снято в тот же день в 19:19 на перекрестке улиц Суворова и Толстого.

«Выезд на полосу встречного движения для обгона стоящих на светофоре автомобилей, выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, а также нарушение правил подачи сигнала поворотника (в части заблаговременности)», - перечислил допущенные ошибки автор.