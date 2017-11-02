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Автохамы | В Пензе водитель Toyota проехал по встречке на пешеходном переходе

02.11.2017|11:31
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В четверг, 2 ноября, пензенский водитель прислал очередное видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru, снятое им в этот же день.

Пензенца возмущает нарушение правил дорожного движения на пересечении улиц Захарова и Космодемьянской.

По его мнению, на этом участке нетерпеливые водители регулярно выезжают на встречную полосу, причем иногда в районе пешеходного перехода.

Вот и на этот раз джип Toyota с госномером к467хк58 совершил обгон по встречке через сплошную линию на зебре.

«Как надоели эти вечно спешащие!!!» - прокомментировал видео автор.

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Гость|02.11.2017 12:00|

джип Toyota с госномером к467хк58 с

Мы приедем к тебе .

Имя: Гость
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