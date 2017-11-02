02.11.2017 | 11:31

В четверг, 2 ноября, пензенский водитель прислал очередное видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru, снятое им в этот же день.

Пензенца возмущает нарушение правил дорожного движения на пересечении улиц Захарова и Космодемьянской.

По его мнению, на этом участке нетерпеливые водители регулярно выезжают на встречную полосу, причем иногда в районе пешеходного перехода.

Вот и на этот раз джип Toyota с госномером к467хк58 совершил обгон по встречке через сплошную линию на зебре.

«Как надоели эти вечно спешащие!!!» - прокомментировал видео автор.