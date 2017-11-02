В четверг, 2 ноября, пензенский водитель прислал очередное видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru, снятое им в этот же день.
Пензенца возмущает нарушение правил дорожного движения на пересечении улиц Захарова и Космодемьянской.
По его мнению, на этом участке нетерпеливые водители регулярно выезжают на встречную полосу, причем иногда в районе пешеходного перехода.
Вот и на этот раз джип Toyota с госномером к467хк58 совершил обгон по встречке через сплошную линию на зебре.
«Как надоели эти вечно спешащие!!!» - прокомментировал видео автор.
джип Toyota с госномером к467хк58 с
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