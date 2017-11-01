01.11.2017 | 09:29

В среду, 1 ноября, житель Пензы по имени Иван прислал фото в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. Снимки были сделаны им накануне, 31 октября, на улице Стрельбищенской, 60.

Автора возмущает нарушение правил парковки водителем автомобиля Chevrolet (госномер о562тв58).

«Неоднократно данный автомобиль паркуется в будние дни на остановке маршрутных транспортных средств. Так, 31 октября простоял с 8:05 до 19:55», - написал мужчина.