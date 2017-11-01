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Автохамы | На ул. Стрельбищенской водитель Chevrolet паркуется на остановке

01.11.2017|09:29
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В среду, 1 ноября, житель Пензы по имени Иван прислал фото в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. Снимки были сделаны им накануне, 31 октября, на улице Стрельбищенской, 60.

Автора возмущает нарушение правил парковки водителем автомобиля Chevrolet (госномер о562тв58).

«Неоднократно данный автомобиль паркуется в будние дни на остановке маршрутных транспортных средств. Так, 31 октября простоял с 8:05 до 19:55», - написал мужчина.

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Гость|01.11.2017 09:38|

Предлагаю сделать рубрику АвтоХлам!!!!!!!!!!!

Показываль разбитые и ржавые машины на наших дорогах.......

Гость|01.11.2017 09:41|

Ну паркуется, и что? Задолбали стукачи гнилые.

Гость|01.11.2017 09:57|

Теперь Иван позорит русское православное имя,а где Миша?

Гость|01.11.2017 09:59|

Неужели людям нравится что их поросят в инете,такие как этот Иван,что за удовольствие?

Гость|01.11.2017 10:00|

Извините,поносят

Гость|01.11.2017 10:02|

|01.11.2017 09:41|

Ну паркуется, и что? Задолбали стукачи гнилые

А вот и владелец этой колымаги отписался.

Гость|01.11.2017 10:06|

Тебе из троллейбуса виднее кто чей хозяин.

Гость|01.11.2017 10:08|

Какие все крутые в Пензе,машины у них все колымаги.Давно ли с лошади слез,крестьянин?

Гость|01.11.2017 10:11|

Всё правильно Иван делает. Зашевелились гавноводятлы. Письма счастья рвут пуканы нарушителей ))

Гость|01.11.2017 10:13|

Гость писал(a):

Гость|01.11.2017 10:08|

Какие все крутые в Пензе,машины у них все колымаги.Давно ли с лошади слез,крестьянин?

А он ещё не на что и не налазил, акромя лисапеда, да и тот или спёр или у папки с мамкой выканючил.

Имя: Гость
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