01.11.2017 | 13:55

Жительница дома № 1 на улице Кулакова в Пензе Алефтина Серова продолжает присылать в рубрику «Автохамы» фотографии, на которых зафиксированы факты нарушения правил парковки на пешеходной дорожке.

«Судя по обсуждениям, читатели «ПензаИнформ» ждут новой информации о ситуации по указанному адресу. Видно, что многих горожан эта проблема касается непосредственно», - написала Алефтина.

По словам женщины, нарушители продолжают ездить по дорожке и парковаться на ней. «Однако намечается и позитивная тенденция: в этот раз машин уже немного меньше. Фотографии сделаны 31 октября в половине второго», - уточнила она.

В этот раз на камеру бдительной пензячки попали автомобили с госномерами о205вк58, м580хо163, р220еу58, х940аа777.