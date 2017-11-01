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Автохамы | На пешеходной дорожке на улице Кулакова, 1, стало меньше машин

01.11.2017|13:55
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Жительница дома № 1 на улице Кулакова в Пензе Алефтина Серова продолжает присылать в рубрику «Автохамы» фотографии, на которых зафиксированы факты нарушения правил парковки на пешеходной дорожке.

«Судя по обсуждениям, читатели «ПензаИнформ» ждут новой информации о ситуации по указанному адресу. Видно, что многих горожан эта проблема касается непосредственно», - написала Алефтина.

По словам женщины, нарушители продолжают ездить по дорожке и парковаться на ней. «Однако намечается и позитивная тенденция: в этот раз машин уже немного меньше. Фотографии сделаны 31 октября в половине второго», - уточнила она.

В этот раз на камеру бдительной пензячки попали автомобили с госномерами о205вк58, м580хо163, р220еу58, х940аа777.

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Гость|01.11.2017 14:29|

penzainform.ru писал(a):

Алефтина Серова продолжает присылать
Молодец Алефтина! Так их ленивых жоповозников, которые в булочную на машинах ездят!

Гость|01.11.2017 14:37|

А где там пешеходная дорожка?

Гость|01.11.2017 14:37|

Ей еще рога не сломали?

Гость|01.11.2017 14:38|

Аля, бомби ! Работай сестра!

Гость|01.11.2017 14:39|

Красный автомобиль Hyundai Getz каждый день там стоит!

Гость|01.11.2017 14:40|

Вот этих троих на 3 фотке штрафануть нужно.

Гость|01.11.2017 14:40|

Гость|01.11.2017 14:37|

А где там пешеходная дорожка?

А где там проезжая часть?

Гость|01.11.2017 14:41|

Да не стало там авто меньше, просто момент такой. Не вовремя ты, Залятина, фоткала.

Гость|01.11.2017 14:42|

Гость писал(a):

Не вовремя ты, Залятина, фоткала.
кто такая Залятина?

Гость|01.11.2017 14:43|

Да плевал я на ваши фотки с Советской площади. Хоть весь инет ими уляпайте.

Гость|01.11.2017 14:44|

Гость писал(a):

Да плевал я на ваши фотки
получишь те же фотки из гибдд по другому запоешь!

Гость|01.11.2017 14:46|

Паскуда

Гость|01.11.2017 14:46|

Гость писал(a):

получишь те же фотки из гибдд по другому запоешь!
Не волнуйся, не запою. Бабла хватит. И оплатить и наплевать.

Гость|01.11.2017 14:46|

Ура! Будем знать где припарковаться теперь можно будет в районе Кулакова-Пушкина, раз там машин меньше стало.

Гость|01.11.2017 14:47|

Я думаю, автору надо сделать перерыв. Это как когда травят тараканов: одна обработка, потом ждут, пока яд подействуют, а потом добивают выживших второй обработкой. Так и тут - надо дождаться, когда ГИБДД по этим фактам среагирует, а потом продолжить.

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