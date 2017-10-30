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Автохамы | Пензячка продолжает отстаивать права пешеходов на улице Кулакова, 1

30.10.2017|13:47
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ИА «ПензаИнформ» продолжает публиковать фотоматериалы, присланные в рубрику «Автохамы» жительницей областного центра Алефтиной Серовой.

Женщина возмущена хамским поведением водителей, проезжающих и паркующих авто на пешеходной дорожке возле дома № 1 на улице Кулакова.

«Наиболее наглые не брезгуют ничем, паркуясь прямо напротив пандусов для инвалидов и детских колясок. Скоро зима, а это значит, что если ГИБДД не начнет работать нормально, то, когда ляжет снег, проблемы от автохамов в этом месте только усугубятся», - написала женщина.

Пензячка искренне надеется, что сотрудники ГИБДД всерьез возьмутся за нарушителей, поэтому приложила к своему сообщению еще несколько фотографий.

Снимки сделаны 26 октября в 11 часов утра. На них зафиксировано нарушение ПДД водителями машин с госномерами р472ао58, м407мо58, р841ор58, о424ам58, р573ву58, м584см58.

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Гость|30.10.2017 14:07|

Поддерживаю! На Кулакова 1 полный беспредел!

Гость|30.10.2017 14:08|

Паршива овца стукачит.

Гость|30.10.2017 14:09|

Мы - русские, можем нарушать любые законы, кроме одного… Не ставить пустую бутылку на стол!

Гость|30.10.2017 14:11|

Ну что, попались? Вешайтесь теперь!

Гость|30.10.2017 14:14|

Только один крутой номер а машин крутых вообще нет..Водители Лошары

Гость|30.10.2017 14:14|

У подъездов дома № 1 по ул. Кулакова, 1 припарковано невероятное количество автомобилей! Они везде! Выйти из подъезда опасно! Машин больше чем людей! А ведь у подъездов пешеходная зона! Нам бы эвакуатор ночью прислать!

Гость|30.10.2017 14:15|

Почему в нашем городе так отвратительно работает ГИБДД? Где эвакуаторы?

Гость|30.10.2017 14:16|

Алевтина старается, старается но пока ничего не получается

Гость|30.10.2017 14:16|

Гость писал(a):

Паршива овца стукачит.
Что у вас на зоне будет на ужин? Как вы там живёте?

Имя: Гость
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