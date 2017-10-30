30.10.2017 | 13:47

ИА «ПензаИнформ» продолжает публиковать фотоматериалы, присланные в рубрику «Автохамы» жительницей областного центра Алефтиной Серовой.

Женщина возмущена хамским поведением водителей, проезжающих и паркующих авто на пешеходной дорожке возле дома № 1 на улице Кулакова.

«Наиболее наглые не брезгуют ничем, паркуясь прямо напротив пандусов для инвалидов и детских колясок. Скоро зима, а это значит, что если ГИБДД не начнет работать нормально, то, когда ляжет снег, проблемы от автохамов в этом месте только усугубятся», - написала женщина.

Пензячка искренне надеется, что сотрудники ГИБДД всерьез возьмутся за нарушителей, поэтому приложила к своему сообщению еще несколько фотографий.

Снимки сделаны 26 октября в 11 часов утра. На них зафиксировано нарушение ПДД водителями машин с госномерами р472ао58, м407мо58, р841ор58, о424ам58, р573ву58, м584см58.