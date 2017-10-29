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Автохамы | У «Южного» Lifan и Lada припарковались на местах для инвалидов

29.10.2017|13:50
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В воскресенье, 29 октября, житель Пензы Евгений Ч. прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» сообщение об автомобилях, припаркованных на местах для инвалидов возле универсама «Южный» на ул. Красная Горка. Мужчина зафиксировал нарушение 28 октября около 15:15.

«Этот магазин так расположен, что его посещают не только жители района, но и другие горожане, на чьем пути домой или на работу он встречается. Парковка рядом почти всегда заполнена. Неподалеку от входа предусмотрены места для инвалидов, и каждый раз, когда приезжаю в этот универсам, я обращаю внимание, что на местах для инвалидов стоят автомобили без соответствующих опознавательных знаков», - написал Евгений Ч.

По мнению мужчины, водители автомобилей Lifan (о860ор) и Lada Priora (н880ро) не подумали о том, что будет делать инвалид-колясочник, который приедет в магазин сам или будет привезен близкими.

«Мне бы очень хотелось, что мы начали уважать друг друга и не нарушать права тех, кто в этом особенно нуждается», - резюмировал пензенец.

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Гость|29.10.2017 14:01|

Эвакуатор и штраф 5000 улучшат зрение этого хамла, "не увидевшего знак"

Имя: Гость
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