29.10.2017 | 13:50

В воскресенье, 29 октября, житель Пензы Евгений Ч. прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» сообщение об автомобилях, припаркованных на местах для инвалидов возле универсама «Южный» на ул. Красная Горка. Мужчина зафиксировал нарушение 28 октября около 15:15.

«Этот магазин так расположен, что его посещают не только жители района, но и другие горожане, на чьем пути домой или на работу он встречается. Парковка рядом почти всегда заполнена. Неподалеку от входа предусмотрены места для инвалидов, и каждый раз, когда приезжаю в этот универсам, я обращаю внимание, что на местах для инвалидов стоят автомобили без соответствующих опознавательных знаков», - написал Евгений Ч.

По мнению мужчины, водители автомобилей Lifan (о860ор) и Lada Priora (н880ро) не подумали о том, что будет делать инвалид-колясочник, который приедет в магазин сам или будет привезен близкими.

«Мне бы очень хотелось, что мы начали уважать друг друга и не нарушать права тех, кто в этом особенно нуждается», - резюмировал пензенец.