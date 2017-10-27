27.10.2017 | 15:11

Пензенский водитель, материал которого уже был размещен в рубрике «Автохамы» на портале PenzaInform.ru, прислал очередное видео, снятое им практически на том же месте улицы Захарова, только два дня назад, 25 октября.

На этот раз, судя по записи, на участке от пересечения улицы Захарова с 1-м Горным проездом до пересечения с улицей Космодемьянской на полосу, предназначенную для встречного движения, объезжая пробку, вырулили сразу пять автомобилей.

«Там сплошная линия и пешеходный переход за поворотом. Мало того что по встречке, так еще и обгон на пешеходном переходе. Жаль, у первого номера не читаемы, у четырех все отчетливо видно (о052от58, о746рн58, р380ко58, н763нх58)», - написал автор видео.

Пензенец просит ГИБДД обратить внимание на этот участок.