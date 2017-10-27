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Автохамы | В Пензе водители пяти автомобилей объехали пробку по встречной полосе

27.10.2017|15:11
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Пензенский водитель, материал которого уже был размещен в рубрике «Автохамы» на портале PenzaInform.ru, прислал очередное видео, снятое им практически на том же месте улицы Захарова, только два дня назад, 25 октября.

На этот раз, судя по записи, на участке от пересечения улицы Захарова с 1-м Горным проездом до пересечения с улицей Космодемьянской на полосу, предназначенную для встречного движения, объезжая пробку, вырулили сразу пять автомобилей.

«Там сплошная линия и пешеходный переход за поворотом. Мало того что по встречке, так еще и обгон на пешеходном переходе. Жаль, у первого номера не читаемы, у четырех все отчетливо видно (о052от58, о746рн58, р380ко58, н763нх58)», - написал автор видео.

Пензенец просит ГИБДД обратить внимание на этот участок.

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Гость|27.10.2017 15:41|

Стукачье закудахтало. Это не битые еще кипишуют.

Гость|27.10.2017 15:46|

Страна должна знать своих героев авторов видео.

Гость|27.10.2017 15:48|

Гость писал(a):

Страна должна знать своих героев авторов видео.
Не выйдет, они только анонимно. При просьбе представиться открывается острый энурез и диарея.

Гость|27.10.2017 15:49|

Гость писал(a):

Стукачье закудахтало. Это не битые еще кипишуют.
Даун, а ты не понимаешь, что именно такие на переходах людей сбивают? Сплошная, переход, люди стоят - а он по встречке фигачит. У таких права надо отбирать, пока до беды дело не дошло.

Гость|27.10.2017 15:49|

Почему автор видео не подпевает?)))

Гость|27.10.2017 15:52|

Подгорает у быдланов автомобильных.

Гость|27.10.2017 15:53|

Гость писал(a):

Подгорает у быдланов автомобильных.
А то, очкуют, что права-то отберут у них, придется на тралике ездить.

Гость|27.10.2017 15:54|

//Пензенец просит ГИБДД обратить внимание на этот участок.//

Нету давно ГИБДД, только ВИПов могут сопровождать

Гость|27.10.2017 15:54|

почему разрешают интернет в пензенких колониях? Пусть работают, а не комментируют новости. Автор - Молодец, еще бы гайцы отрабатывали такие ролики, и количество ДТП бы сократилось

Гость|27.10.2017 16:01|

только из за угла могут видео свое снять и прислать на ПИ

Гость|27.10.2017 16:02|

Гость писал(a):

только из за угла могут видео свое снять и прислать на ПИ
Не зря снимают, если у автохамов так бомбит.

Гость|27.10.2017 16:05|

сам также не даю тут обгонять-стою под самую сплошную

Гость|27.10.2017 16:06|

Авторы видеоматериалов, а какой % вам отстёгивают? Я вот знаю, в рязанской области, владельцам триногих радаров отстёгивают 20%. А вам скока?

Гость|27.10.2017 16:09|

Гость писал(a):

Авторы видеоматериалов, а какой % вам отстёгивают? Я вот знаю, в рязанской области, владельцам триногих радаров отстёгивают 20%. А вам скока?
Мне ни копейки. Главное убрать с дорог вакханалию.

Гость|27.10.2017 16:14|

след раз буду чиркать правый борт

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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