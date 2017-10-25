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Автохамы | На ул. Кулакова водители продолжают парковаться на пешеходной дорожке

25.10.2017|15:13
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В среду, 25 октября, в рубрику «Автохамы» поступило очередное сообщение от жительницы областного центра, представившейся Алефтиной.

Женщина уже жаловалась на хамское поведение водителей, проезжающих или паркующихся на пешеходной дорожке у дома № 1 на улице Кулакова.

Тогда Алефтина охарактеризовала сложившуюся ситуацию как кошмарную. «Носятся машины, там же бросают их. Пройти с коляской страшно: не собьют - так из лужи после дождя обрызгают. Водители настолько наглые, что сигналят сзади, если им пешеходы на дорожке мешают ехать», - писала она.

В этот раз пензячка обратилась в редакцию с другим настроением: «Спасибо «ПензаИнформу» за эту рубрику! Позавчера была размещена фотография, а уже вчера приезжала машина ГИБДД. Было приятно идти по пешеходной дорожке, когда никто тебя не норовит задавить».

Однако, по словам женщины, эффект оказался краткосрочным: через день на дорожке снова появились автомобили (р472ао58, о994ту58). 25-го числа в обед она сделала несколько снимков на том же месте и подкрепила ими свое сообщение.

«Надеемся на более активную работу ГИБДД и поддержку со стороны СМИ. Возможно, кому-то станет стыдно, а кому-то - жалко денег на оплату штрафов», - заключила пензячка.

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Гость|25.10.2017 16:04|

стукачьё-вперёд

Гость|25.10.2017 16:05|

Гость писал(a):

стукачьё-вперёд
На ПДД все-равно? Ну не должно там по правилам быть машин!

Гость|25.10.2017 16:05|

Всегда уважал состоятельных людей способных заплатить столь мизерные, для них, штрафы. Справа , на аптеке, на въезде на указанную территорию висит знак 5.33 (Пешеходная зона) На него никто, из состоятельных людей, не обращает внимания. Для них заплатить штраф, согласно ст 12.15КОАП =2000р. , плёвое дело!

Гость|25.10.2017 16:06|

Алефтина, работай сестра!

Гость|25.10.2017 16:07|

Паскуда

Гость|25.10.2017 16:09|

Гость писал(a):

Всегда уважал состоятельных людей способных заплатить столь мизерные, для них, штрафы. Справа , на аптеке, на въезде на указанную территорию висит знак 5.33 (Пешеходная зона) На него никто, из состоятельных людей, не обращает внимания. Для них заплатить штраф, согласно ст 12.15КОАП =2000р. , плёвое дело!
Ну тем кому нравиться платить штрафы пусть платят, только это характеризует тех кто постоянно нарушает, как людей с низкой социальной ответственностью!

Имя: Гость
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