25.10.2017 | 09:30

В среду, 25 октября, в ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение из Госавтоинспекции по поводу видеозаписи, размещенной в рубрике «Автохамы» 4 октября.

«На повороте с Революционной на Кураева машина с правительственным номером а190ах даже не показала поворот. Хотя если считать сигналом начальственную руку, высунутую в окно, то все ок», - описал тогда произошедшее горожанин, приславший материалы.

В ГИБДД пояснили, что уже 6 октября в отношении неустановленного водителя было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

«За невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой водителю может быть назначено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В настоящее время проводится административное расследование. Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области.