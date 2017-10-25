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Автохамы | ГИБДД: Водителю, не включившему поворотник, грозит штраф в 500 руб.

25.10.2017|09:30
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В среду, 25 октября, в ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение из Госавтоинспекции по поводу видеозаписи, размещенной в рубрике «Автохамы» 4 октября.

«На повороте с Революционной на Кураева машина с правительственным номером а190ах даже не показала поворот. Хотя если считать сигналом начальственную руку, высунутую в окно, то все ок», - описал тогда произошедшее горожанин, приславший материалы.

В ГИБДД пояснили, что уже 6 октября в отношении неустановленного водителя было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

«За невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой водителю может быть назначено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В настоящее время проводится административное расследование. Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области.

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Гость|25.10.2017 09:45|

Так там полно видеонарушений, а штраф только одному?

Гость|25.10.2017 09:49|

Гость писал(a):

Так там полно видеонарушений, а штраф только одному?
Это самое грубое и циничное из всех!

Да и как это можно сравнивать с такими мелочами как пересечение двойной сплошной, проезд на запрещающий или по встречке.

Гость|25.10.2017 09:51|

А меня сегодня в 4:30 утра в Заводском остпновил ГИБДД-шник прям в метре от перекрёстка на первой полосе!поворот на право в сторону радиозавода разрешён лишь с этой полосы,и как меня должны были объезжать другие автомобилисты?!инспектор(нагр знак 58-0211)был груб,проверив док-ты и поняв что я трезв,хотел за аптечку и огнетушитель мне выписать,НО-у меня всё есть вналичии)))

Гость|25.10.2017 10:05|

"в виде предупреждения" хоть раз какого то предупреждали, только и могут сразу выписать штраф за все что можно...молодцы автохамы, помощники

Имя: Гость
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