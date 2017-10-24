24.10.2017 | 11:33

Во вторник, 24 октября, житель областного центра по имени Денис прислал видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

На записи зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля с символикой службы аварийных комиссаров (р847ко58).

«Выезд и движение по встречной полосе движения», - пояснил Денис.

По словам автора, материал был снят в 8:09 того же дня на улице Измайлова, напротив заправки.