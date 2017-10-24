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Автохамы | На улице Измайлова в Пензе водитель проехал по встречной полосе

24.10.2017|11:33
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Во вторник, 24 октября, житель областного центра по имени Денис прислал видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

На записи зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля с символикой службы аварийных комиссаров (р847ко58).

«Выезд и движение по встречной полосе движения», - пояснил Денис.

По словам автора, материал был снят в 8:09 того же дня на улице Измайлова, напротив заправки.

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Гость|24.10.2017 11:51|

Включение аварийки дает право ездить по встречке и на красный)))

Они ж вместо полиции на дтп едут им можно)))

Гость|24.10.2017 11:51|

penzainform.ru писал(a):

По словам автора, материал был снят в 8:09 того же дня на улице Измайлова, напротив заправки.
Слова к материалам видеофиксации не пришьешь, а чтобы что-то предъявить нужно точно указывать место и время правонарушения. Так что мимо в этот раз.

Гость|24.10.2017 11:57|

где официальная реакция ГИБДД ?

Гость|24.10.2017 12:00|

Гость писал(a):

Слова к материалам видеофиксации не пришьешь, а чтобы что-то предъявить нужно точно указывать место и время правонарушения. Так что мимо в этот раз
Вы не правы. По результатам обращения должно быть открыто административное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства, включая и место и время.

Гость|24.10.2017 12:03|

Там в это время каждый второй так ездит.

Гость|24.10.2017 12:19|

Гость писал(a):

Там в это время каждый второй так ездит.
5-10 оштрафуют на 5 т.р., перестанут ездить, за исключением тех для кого 5 тыщ не деньги.

Гость|24.10.2017 12:44|

И чо? Машина записана на контору, кто управлял установить не представится возможным, максимум 5000 р. аваркому выпишут, а те их на лохах в пару секунд отобьют.

Гость|24.10.2017 12:44|

Денис,а что лишь одну машину заснял?!постой с пол часика там-много компромата наснимаешь!

Гость|24.10.2017 12:46|

? Машина записана на контору, кто управлял установить не представится возможным, максимум 5000 р. аваркому выпишут, а те их на лохах в пару секунд отобьют.

Сам-то не лох,в случае ДТП вызываешь ГИБДД?!

Гость|24.10.2017 12:49|

хоть один ролик из этого раздела был рассмотрен ГАИ? Был выписан хоть один штраф?

Ролики и в ВК выкладывают, а тут обещали что реакция со стороны гаи будет - ГДЕ ?!?!?

АвтоНарушитель|24.10.2017 12:52|

У ГАИ нет реакции-им похер,они и так всё видят и всё знают,да и сами 2 полосочки на Урицкого пересекают не стесняясь

Имя: Гость
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