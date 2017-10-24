Во вторник, 24 октября, житель областного центра по имени Денис прислал видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.
На записи зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля с символикой службы аварийных комиссаров (р847ко58).
«Выезд и движение по встречной полосе движения», - пояснил Денис.
По словам автора, материал был снят в 8:09 того же дня на улице Измайлова, напротив заправки.
Включение аварийки дает право ездить по встречке и на красный)))
Они ж вместо полиции на дтп едут им можно)))