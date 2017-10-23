Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 окт 2017|11:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Автохамы | Водитель Renault повернул на ул. Суворова при запрещающем знаке

23.10.2017|10:20
Печать

Пензенские водители, возмущенные несоблюдением правил дорожного движения некоторыми автолюбителями, продолжают присылать материалы в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

В воскресенье, 22 октября, поступила запись, на которой зафиксировано нарушение ПДД Renault Logan с государственным номером о277кр58.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, все происходило 21 октября в 19:49.

«Запрещенный поворот налево с улицы Толстого на улицу Суворова при знаке «Движение прямо или направо», - прокомментировал автор содержание видео.

0
0
0
0
 
Гость|23.10.2017 10:33|

Нахал! Этим водилам правила не писаны! Короли дорог!

Гость|23.10.2017 10:38|

Посмотрите как ездят машины с красивыми номерами.

Гость|23.10.2017 10:39|

А вообще глупый перекрёсток сделали-а если мне на Глобус надо повернуть?!

Гость|23.10.2017 10:48|

Начхать вообще. Стукачам в курятник на поклон.

Гость|23.10.2017 10:48|

Гость писал(a):

а если мне на Глобус надо повернуть?!
Объедешь, ничего не случится! Ишь, ты какой!

Гость|23.10.2017 10:50|

Гость писал(a):

Короли дорог!
Поржал)))

Гость|23.10.2017 10:55|

Объедешь?сначала можно,потом нельзя-как с Карпинского на Метро закрыли тогда поворот,наштрафовали и открыли

Гость|23.10.2017 10:55|

Гость писал(a):

ахал! Этим водилам правила не писаны! Короли дорог
Будь мужиком! Хватит слюнями брызгать! Сам так очкуешь делать,сиди и не визжи,как порось.

Гость|23.10.2017 10:56|

Хорошая машина но номера не крутые .Но водитель молодец .. Машина новая

Гость|23.10.2017 10:56|

Миша Шурыгин,не?

Гость|23.10.2017 10:58|

Наврятли это Миша-он пешеход,автоненавистник!

Гость|23.10.2017 11:00|

Да и спит он в тёмное время суток)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!