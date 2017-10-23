23.10.2017 | 10:20

Пензенские водители, возмущенные несоблюдением правил дорожного движения некоторыми автолюбителями, продолжают присылать материалы в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

В воскресенье, 22 октября, поступила запись, на которой зафиксировано нарушение ПДД Renault Logan с государственным номером о277кр58.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, все происходило 21 октября в 19:49.

«Запрещенный поворот налево с улицы Толстого на улицу Суворова при знаке «Движение прямо или направо», - прокомментировал автор содержание видео.