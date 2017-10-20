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Автохамы | На ул. Плеханова пешеходы не смогли пройти по тротуару из-за Chevrolet Niva

20.10.2017|11:42
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В пятницу, 20 октября, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступила фотография очередного случая парковки на тротуаре.

Снимок, присланный неравнодушным горожанином, был сделан 13 октября.

«Автомобиль Chevrolet Niva (рег. номер к400мх) был припаркован на тротуаре на ул. Плеханова, что вынудило пешеходов обходить его по проезжей части», - возмутился пензенец.

В рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения правил дорожного движения на территории Пензы и области может прислать любой зарегистрированный пользователь портала. Необходимо соблюсти несколько условий: регистрационный знак транспортного средства должен быть распознаваемым, на видео должны быть дата и время либо следует указать их в комментарии, с момента совершения нарушения должно пройти не более двух месяцев.

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Гость|20.10.2017 12:20|

Эка невидаль. У них там это самое блатное парко-место, оно всегда кем-то занято.

Гость|20.10.2017 12:21|

Пашков?

Гость|20.10.2017 12:39|

Кулакова, 1 где ФМС там пешеходная зона. Иди снимай все авто

Гость|20.10.2017 12:46|

Не крутая тачка..Но номера крутые. Молодец водитель..

Гость|20.10.2017 12:54|

Вот ведь же уроды... Там рядом возле нового дома огромная парковка бесплатная.

Гость|20.10.2017 13:17|

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

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