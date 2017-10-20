20.10.2017 | 11:42

В пятницу, 20 октября, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступила фотография очередного случая парковки на тротуаре.

Снимок, присланный неравнодушным горожанином, был сделан 13 октября.

«Автомобиль Chevrolet Niva (рег. номер к400мх) был припаркован на тротуаре на ул. Плеханова, что вынудило пешеходов обходить его по проезжей части», - возмутился пензенец.

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