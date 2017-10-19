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Автохамы | На пр. Победы водитель припарковался под козырьком подъезда

19.10.2017|11:30
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В четверг, 18 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступили материалы от жителя Пензы, возмущенного лихостью водителя Toyota Camry (госномер о585хн58).

Последний припарковал автомобиль прямо под козырьком второго подъезда дома № 105 на проспекте Победы, что катастрофически осложнило передвижение жильцов.

«Считаю необходимым принять меры к исключению подобных ситуаций, т. к. именно эта машина припаркована там подобным образом уже не первый раз», - написал пензенец.

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Гость|19.10.2017 11:44|

А ну как упадет козырек-то?

Гость|19.10.2017 11:46|

Гость писал(a):

А ну как упадет козырек-то?
Нет скорее банка с краской с балкона случайно от ветра упадёт.

Гость|19.10.2017 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Toyota Camry (госномер о585хн58
Так блатнючий же номерок, чё пристали то... да и Сamry это представительская модель Toyota.

Гость|19.10.2017 11:47|

Кто то еще считает, что на автохамов "стучать" необязательно?

Гость|19.10.2017 11:49|

Пшена на крышу и на капот.. и порядок...

Гость|19.10.2017 11:50|

и саморезов с десяток

Гость|19.10.2017 11:51|

Гость писал(a):

Пшена на крышу и на капот.. и порядок...

Плесните валерьянки, коты со всей округи на машине сидеть будут.

Гость|19.10.2017 11:53|

Гость писал(a):

Пшена на крышу и на капот.. и порядок...
И возмещение ущерба будет дольше чем его штраф. Ну-ну.

Гость|19.10.2017 11:54|

Гость писал(a):

Гость|19.10.2017 11:49|

Пшена на крышу и на капот.. и порядок...

Гость|19.10.2017 11:50|

и саморезов с десяток

Гость|19.10.2017 11:51|

Гость писал(a):

Пшена на крышу и на капот.. и порядок...

Плесните валерьянки, коты со всей округи на машине сидеть будут.

Монтажная пена в выхлопную трубу..вариантов сотни

Гость|19.10.2017 11:55|

Гость писал(a):

Кто то еще считает, что на автохамов "стучать" необязательно?

Я считаю

Гость писал(a):
Кто то еще считает, что на автохамов "стучать" необязательно?

Я считаю

+10500 Стучать вообще западло, даже если он и не прав. Приезжай и скажи ему сам чтоб не парковался так.

Гость|19.10.2017 11:56|

Гость писал(a):

Гость|19.10.2017 11:53|

Гость писал(a):

Пшена на крышу и на капот.. и порядок...

И возмещение ущерба будет дольше чем его штраф. Ну-ну.

а кто ущерб то будет возмещать? Ветром пшено задуло. или случайный. никому не известный прохожий, наркоман несчастный, брызнул пеной в трубу...

Гость|19.10.2017 11:56|

Гость писал(a):

+10500 Стучать вообще западло, даже если он и не прав. Приезжай и скажи ему сам чтоб не парковался так.
Вот ты и съезди поговорить, адрес написан.

Гость|19.10.2017 11:57|

Одни чмошные советы про пшено, валерианку, пену и т.д. Поколение интернетных бойцов

Гость|19.10.2017 11:57|

С ним наверняка уже говорили, видимо не понимает.

Гость|19.10.2017 11:58|

А ты чооо боец реальный. Докажи делами сьездий к камри поговори ...

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Имя: Гость
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