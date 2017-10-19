19.10.2017 | 11:30

В четверг, 18 октября, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступили материалы от жителя Пензы, возмущенного лихостью водителя Toyota Camry (госномер о585хн58).

Последний припарковал автомобиль прямо под козырьком второго подъезда дома № 105 на проспекте Победы, что катастрофически осложнило передвижение жильцов.

«Считаю необходимым принять меры к исключению подобных ситуаций, т. к. именно эта машина припаркована там подобным образом уже не первый раз», - написал пензенец.