18.10.2017 | 09:45

Во вторник, 17 октября, неравнодушный пензенец прислал видео в рубрику «Автохамы», снятое им в тот же день на улице Мира.

«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo (регистрационный знак Е883РО197) совершил обгон с выездом на встречную полосу движения через двойную сплошную разделительную линию», - написал мужчина.

Само нарушение автор видео назвал «попыткой вклиниться любой ценой».

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.