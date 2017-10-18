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Автохамы | В Пензе водитель Chevrolet Aveo вышел на обгон через две сплошные

18.10.2017|09:45
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Во вторник, 17 октября, неравнодушный пензенец прислал видео в рубрику «Автохамы», снятое им в тот же день на улице Мира.

«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo (регистрационный знак Е883РО197) совершил обгон с выездом на встречную полосу движения через двойную сплошную разделительную линию», - написал мужчина.

Само нарушение автор видео назвал «попыткой вклиниться любой ценой».

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|18.10.2017 10:15|

В рубрику прислали уже достаточно видео. Хоть по одному ГИБДД завело административку? Товарищи журналисты без обратной связи эта затея бессмысленна.

Гость|18.10.2017 10:15|

надо было бить его в бочину!!!

Гость|18.10.2017 10:21|

Хамлище совсем обнаглело, уже через две сплошные прутся.

Гость|18.10.2017 10:23|

И было бы на чём! Ладно бы на БМВ, а то авешке))

Гость|18.10.2017 10:29|

Гость писал(a):

Ладно бы на БМВ
А на БМВ типо можно чтоль?? Какая разница какая машина, так ведут себя люди хамско-бытлятского склада ума.

Гость|18.10.2017 10:32|

Гость писал(a):

А на БМВ типо можно чтоль?? Какая разница какая машина
На БМВ как-то привычнее, а тут какая-то недомашина тазоподбная))

Гость|18.10.2017 10:32|

Гость писал(a):

Гость|18.10.2017 10:29|

Гость писал(a):

Ладно бы на БМВ

А на БМВ типо можно чтоль?? Какая разница какая машина, так ведут себя люди хамско-бытлятского склада ума.

самое плохое то, что их уже не перевоспитать. Даже если за каждый случай хорошенько отпинать ногами.

Гость|18.10.2017 10:35|

Ну тут да-неадекват.

Гость|18.10.2017 10:47|

Таких имбецилов все больше становится. А некоторые, у которых одна прямая извилина, и та на метр ниже головы, еще пытаются "права качать", выскакивать из авто, тормозя всех и вся. Сегодня один такой без поворотника выворачивает по дорогам между домами, где детсады, школа, куча ребятишек и на маты в свой адрес заявляет: "А чО? Я ж никому не мешал!" Вот логика имбецилов. Пока не собьет ребенка или взрослого, он и будет так ездить

Гость|18.10.2017 10:48|

Гость писал(a):

самое плохое то, что их уже не перевоспитать. Даже если за каждый случай хорошенько отпинать ногами.
Вот это прям точно! Я всегда удивляюсь тому, что подобные имбецилы искренне считают себя правыми и даже начинают качать права, мол это ты не прав!

Гость|18.10.2017 10:50|

Это уже "клиника" так сказать...

Гость|18.10.2017 11:00|

А зачем вы здесь всё это пишете? Вы ведь ему и другим подобным это на улице не скажете. Так и будете снимать втихаря!

Гость|18.10.2017 11:03|

Номера московские. Вообще москвичи - борзые. Недавно был в Москве. Частенько обгоняют справа, почти по обочине и подрезают. Вот и тут решил, что сплошные сойдут с рук.

Гость|18.10.2017 11:08|

Гость писал(a):

Гость|18.10.2017 10:47|

Таких имбецилов все больше становится. А некоторые, у которых одна прямая извилина, и та на метр ниже головы, еще пытаются "права качать", выскакивать из авто, тормозя всех и вся.

Гость писал(a):
Гость|18.10.2017 10:47|

Таких имбецилов все больше становится. А некоторые, у которых одна прямая извилина, и та на метр ниже головы, еще пытаются "права качать", выскакивать из авто, тормозя всех и вся.

Это точно. С уверенностью могу сказать, что за последние 5 лет количество дураков в жизни, а соответственно и на дороге увеличилось в разы. Далеко за примером ходить не нужно. Сегодня утром на пр. Строителей на участке от одного кольца до другого два ДТП. У Буртасов на кольце две кажется "пятнашки" не разъехались, в зад стукнулись. На кольце с Тернопольской уже серьезнее..Там тоже в зад Калину кажись Гольф догнал. Причем так серьезно догнал. машины в разные стороны разбросало и повреждения серьезные. Чудо что еще никто не пострадал. А ведь кольцо считается самым безопасным перекрестком...

Гость|18.10.2017 11:16|

Номера московские

- подмосковные ваще-та! А скорей сего купленная там, а так местная, сейчас номера можно не менять.

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Имя: Гость
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