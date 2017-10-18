Во вторник, 17 октября, неравнодушный пензенец прислал видео в рубрику «Автохамы», снятое им в тот же день на улице Мира.
«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo (регистрационный знак Е883РО197) совершил обгон с выездом на встречную полосу движения через двойную сплошную разделительную линию», - написал мужчина.
Само нарушение автор видео назвал «попыткой вклиниться любой ценой».
Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.
В рубрику прислали уже достаточно видео. Хоть по одному ГИБДД завело административку? Товарищи журналисты без обратной связи эта затея бессмысленна.