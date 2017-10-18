18.10.2017 | 15:49

В среду, 18 октября, пензенский водитель прислал видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. Запись была сделана утром того же дня.

«На перекрестке Луначарского-Дзержинского в направлении к автовокзалу маршрутка № 5 (номер р293кс58) проехала на красный», - сообщил мужчина.

По его мнению, о безопасности дорожного движения не может быть и речи, пока такие водители допускаются к управлению общественным транспортом.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный на портале пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.