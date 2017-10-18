Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 окт 2017|17:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.36  |  $  57.27
 

Автохамы | На ул. Луначарского маршрутка № 5 проехала перекресток на красный

18.10.2017|15:49
Печать

В среду, 18 октября, пензенский водитель прислал видео в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru. Запись была сделана утром того же дня.

«На перекрестке Луначарского-Дзержинского в направлении к автовокзалу маршрутка № 5 (номер р293кс58) проехала на красный», - сообщил мужчина.

По его мнению, о безопасности дорожного движения не может быть и речи, пока такие водители допускаются к управлению общественным транспортом.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный на портале пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

0
0
0
0
 
Гость|18.10.2017 16:02|

Да, маршрутчик понаглел, тыща штраф, повторное нарушение в течение года влечет лишение.

Гость|18.10.2017 16:10|

Не далее как вчера на этом же перекрестке на Луначарского водитель 89 маршрутки тоже хотел проехать на красный. Помешал водитель жигулей, который остановился на запрещающий свет светофора. Жертв удалось избежать, а столкновения машин- нет. Лишать таким маршрутчиков прав надо пожизненно!!!

Гость|18.10.2017 16:17|

только неотвратимость наказания, в том числе с помощью таких видео может исправить ситуацию с массовыми нарушениями ПДД !

Гость|18.10.2017 16:45|

Автобусы нормальные вводите на маршруты. Заколебали уже эти скотовозки.

Гость|18.10.2017 17:05|

ну тут стукач адекватный

Гость|18.10.2017 17:22|

Таких видео тьма. "Летают" не по ПДД. Каждый день одни нарушения. Когда же за них уже возьмутся. Вообще уже озверели в погоне за прибылью.

Гость|18.10.2017 17:27|

Гость писал(a):

Гость|18.10.2017 17:22|

Таких видео тьма. "Летают" не по ПДД. Каждый день одни нарушения. Когда же за них уже возьмутся. Вообще уже озверели в погоне за прибылью.

Не возьмутся. Гайцам строжайше запрещено трогать маршрутчиков. Ибо это маршрутки "уважаемых" людей

Гость|18.10.2017 17:28|

Слышь ты режиссёр,тебя тоже снимут такие же режиссеры и выложат в сеть, удот

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!