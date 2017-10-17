Во вторник, 17 октября, в рубрику «Автохамы» поступило видео от водителя, ставшего очевидцем нарушения правил дорожного движения в центре Пензы.
Судя по дате на видеорегистраторе (если она выставлена правильно), запись была сделана 22 сентября. Место действия - пешеходный переход на улице Урицкого, у «Ростка».
«Газель» не пропустила пешехода», - написал автор видео. И действительно, машина (р647ер) едва не сбила женщину, пересекавшую проезжую часть по зебре.
Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.
penzainform.ru писал(a):
Едва не считается, но женщина, что смертница, она не видит приближающуюся на скорости машину? Пофигистка. Газелист можно сказать спас ей жизнь, но дело Павлика Морозова живет и побеждает.