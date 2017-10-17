17.10.2017 | 17:22

Во вторник, 17 октября, в рубрику «Автохамы» поступило видео от водителя, ставшего очевидцем нарушения правил дорожного движения в центре Пензы.

Судя по дате на видеорегистраторе (если она выставлена правильно), запись была сделана 22 сентября. Место действия - пешеходный переход на улице Урицкого, у «Ростка».

«Газель» не пропустила пешехода», - написал автор видео. И действительно, машина (р647ер) едва не сбила женщину, пересекавшую проезжую часть по зебре.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.