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Автохамы | Грузовая «Газель» не пропустила женщину-пешехода у «Ростка»

17.10.2017|17:22
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Во вторник, 17 октября, в рубрику «Автохамы» поступило видео от водителя, ставшего очевидцем нарушения правил дорожного движения в центре Пензы.

Судя по дате на видеорегистраторе (если она выставлена правильно), запись была сделана 22 сентября. Место действия - пешеходный переход на улице Урицкого, у «Ростка».

«Газель» не пропустила пешехода», - написал автор видео. И действительно, машина (р647ер) едва не сбила женщину, пересекавшую проезжую часть по зебре.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|17.10.2017 17:37|

penzainform.ru писал(a):

едва не сбила женщину

Едва не считается, но женщина, что смертница, она не видит приближающуюся на скорости машину? Пофигистка. Газелист можно сказать спас ей жизнь, но дело Павлика Морозова живет и побеждает.

Гость|17.10.2017 17:42|

снять 2500 с такого спасателя

Гость|17.10.2017 17:48|

Помнится, на этом переходе девочку сбили, загулявшую до утра, в последний день весны год назад.

Гость|17.10.2017 17:54|

Живу по соседству.

Отличная работа ГИБДД по пропаганде безответственности пешеходов. Работа приносит свои плоды - пешеходов давят все больше и больше. Молодцы ГИБДД! Так держать!

Гость|17.10.2017 17:56|

Гость писал(a):

Живу по соседству.
Что-то ты уже долго живёшь.

Гость|17.10.2017 17:59|

Пожалуй-ка на переход пешеходный...

Гость|17.10.2017 18:14|

Он виноват! Вот если бы у него была не грузовая газель, а легковая, тогда - да, женщина была бы не права. Или вот если бы пешеход был мужчина...

Гость|17.10.2017 18:16|

Автору видео - песок в движок, гвоздь в шину и ГИБДД на каждые 100 метров.

Гость|17.10.2017 18:18|

Согласен!!!!

Гость|17.10.2017 18:24|

Засунь это видео себе в глушак вместе с регистратором. Водитель газели р647ер

Гость|17.10.2017 18:37|

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

Гость|17.10.2017 18:41|

Я последний раз говорю, там участок от подвесного и до рынка (и в обратном направлении) водятлы вваливают за сотню, несмотря на две зебры на пути.

Имя: Гость
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