В субботу, 14 октября, от водителя из Пензы в рубрику «Автохамы» поступило видео, снятое накануне вечером.
На кадрах запечатлено нарушение правил дорожного движения общественным транспортом при повороте с улицы Мира на Окружную.
«Маршрутка № 93 с номером р151мм58, не особо стесняясь, плавно повернула налево из крайней правой полосы. И водителю все равно, что машины из второй полосы едут в том числе и прямо», - написал возмущенный мужчина.
Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.
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