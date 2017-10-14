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Автохамы | В Пензе маршрутка № 93 повернула налево с крайней правой полосы

14.10.2017|12:46
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В субботу, 14 октября, от водителя из Пензы в рубрику «Автохамы» поступило видео, снятое накануне вечером.

На кадрах запечатлено нарушение правил дорожного движения общественным транспортом при повороте с улицы Мира на Окружную.

«Маршрутка № 93 с номером р151мм58, не особо стесняясь, плавно повернула налево из крайней правой полосы. И водителю все равно, что машины из второй полосы едут в том числе и прямо», - написал возмущенный мужчина.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|14.10.2017 13:10|

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

Гость|14.10.2017 13:17|

Вот невидаль-то! А то не знам))

Гость|14.10.2017 13:19|

Всем стукачам по гвоздю на каждые 100 метров и не только в колесо.

Гость|14.10.2017 13:23|

Заметьте какое там играет радио.

Больных шизофренией в России, по оценкам ВОЗ, – около 900 тыс., еще для 250–300 тыс. характерно «маниакальное состояние» – неконтролируемое возбуждение. Распространены также навязчивости (когда человек зацикливается на какой-то мысли или действии)

Вот шизофреники маниакально и ловят на регистраторы.

Самоутверждаются ВЛАСТЕЛИНЫ.

Лечить таких надо принудительно.

Гость|14.10.2017 13:24|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Гость|14.10.2017 13:26|

Ну повернула и чо? ДТП или аварийная обстановка создана нет?

Гость|14.10.2017 13:29|

Вообще-то есть ПДД!Слышал о таких?

Имя: Гость
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