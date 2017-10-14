14.10.2017 | 12:46

В субботу, 14 октября, от водителя из Пензы в рубрику «Автохамы» поступило видео, снятое накануне вечером.

На кадрах запечатлено нарушение правил дорожного движения общественным транспортом при повороте с улицы Мира на Окружную.

«Маршрутка № 93 с номером р151мм58, не особо стесняясь, плавно повернула налево из крайней правой полосы. И водителю все равно, что машины из второй полосы едут в том числе и прямо», - написал возмущенный мужчина.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.