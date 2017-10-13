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Автохамы | В Ахунах водитель вышел на встречку и проехал на красный свет

13.10.2017|14:58
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В пятницу, 13 октября, неравнодушный пензенский водитель прислал видеозапись в рубрику «Автохамы», на которой зафиксировано нарушение правил дорожного движения автомобилем с госномером м808рс58.

Материал был снят 22 августа в Ахунах, на пересечении улиц Коннозаводской и Ягодной.

«Водитель BMW, двигаясь в сторону центра города, грубо нарушил ПДД: выехал на полосу встречного движения и проехал на красный свет», - сообщил мужчина.

По мнению автора видео, случившееся особенно актуально в связи с произошедшей здесь же 12 октября трагедией. «Вчера на данном пешеходном переходе был сбит насмерть ребенок», - написал пензенец.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|13.10.2017 15:13|

как хорошо, что теперь есть такая рубрика!

Гость|13.10.2017 15:19|

Сейчас опять зеки и воры в законе понабегут со словами о стукачах, крысах, доносчиках и прочем. Ждём.

Гость|13.10.2017 15:25|

Гость писал(a):

Сейчас опять зеки и воры в законе понабегут со словами о стукачах, крысах, доносчиках и прочем. Ждём.
да какие в пензе воры в законе, так шушера мелкая...

Гость|13.10.2017 15:35|

Гость писал(a):

да какие в пензе воры в законе, так шушера мелкая...
В любом случае эти "джентльмены" явно осознанно хотят чтобы их родители и дети погибли в ДТП из-за очередного хозяина жизни который рулит как хочет.

Гость|13.10.2017 15:53|

Гость писал(a):

как хорошо, что теперь есть такая рубрика!
вопрос в том, как на эту рублику будет реагировать ГАИ.

И второй вопрос, почему тут такой плеер, что номеров не видно.

Гость|13.10.2017 15:55|

Гость писал(a):

И второй вопрос, почему тут такой плеер, что номеров не видно.
Пензаинформ уменьшает разрешение видео до 464х260

Имя: Гость
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