13.10.2017 | 14:58

В пятницу, 13 октября, неравнодушный пензенский водитель прислал видеозапись в рубрику «Автохамы», на которой зафиксировано нарушение правил дорожного движения автомобилем с госномером м808рс58.

Материал был снят 22 августа в Ахунах, на пересечении улиц Коннозаводской и Ягодной.

«Водитель BMW, двигаясь в сторону центра города, грубо нарушил ПДД: выехал на полосу встречного движения и проехал на красный свет», - сообщил мужчина.

По мнению автора видео, случившееся особенно актуально в связи с произошедшей здесь же 12 октября трагедией. «Вчера на данном пешеходном переходе был сбит насмерть ребенок», - написал пензенец.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.