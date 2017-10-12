12.10.2017 | 12:17

В четверг, 12 октября, в рубрику «Автохамы» поступила видеозапись от пензенского водителя, сделанная им в этот же день.

«В начале одиннадцатого утра на пересечении улиц Калинина и Чкалова вишневая машинка н231он58 проехалась сначала прямо по полосе для движения налево, а потом вообще по встречке с ветерком», - написал мужчина.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.