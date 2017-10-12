Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|13:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  57.69
 

Автохамы | Водитель проехал по встречке на улице Калинина в Пензе

12.10.2017|12:17
Печать

В четверг, 12 октября, в рубрику «Автохамы» поступила видеозапись от пензенского водителя, сделанная им в этот же день.

«В начале одиннадцатого утра на пересечении улиц Калинина и Чкалова вишневая машинка н231он58 проехалась сначала прямо по полосе для движения налево, а потом вообще по встречке с ветерком», - написал мужчина.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

0
0
0
0
 
Гость|12.10.2017 12:39|

Бывают же такие козлы!!!!

Гость|12.10.2017 12:42|

Щас придет водила и скажет что он #никомунепомешал ))

Гость|12.10.2017 12:48|

Там каждый день сотни таких #никомунепомешал :)

Гость|12.10.2017 12:51|

Ну и развелось же стукачей...

Гость|12.10.2017 12:52|

penzainform.ru писал(a):

«В начале одиннадцатого утра на пересечении улиц Калинина и Чкалова вишневая машинка н231он58 проехалась сначала прямо по полосе для движения налево, а потом вообще по встречке с ветерком», - написал мужчина.
Козёл он, а не мужчина.

Гость|12.10.2017 12:54|

Ему навстречу такой же мчался.

Гость|12.10.2017 12:55|

Одни стукачи в Пензе.

Гость|12.10.2017 12:58|

Бывает что виновниками аварий с жертвами становятся никогда не нарушавшие ПДД, бывает что систематически нарушающие не провоцируют аварии. Это не оправдание нарушителей. То что они делают это плохо. Сам стараюсь не нарушать. Возможно тот кто проехал по "встречке" хороший семьянин, любящий отец, муж и вообще хороший человек. А тот кто видео прислал возможно не очень хороший. И так может быть.

Гость|12.10.2017 12:59|

Одному мне кажется, что это один и тот же водитель с регистратора шлет в рубрику автохамы? У остальных не бомбит так. Нужно этого водителя бы по идспансерам погонять, может обострение веенне или еще какое нервное заболевание

Гость|12.10.2017 13:00|

Таких там очень много, гиббонам работать лень.

Гость|12.10.2017 13:00|

Это колхозники рассекают, которые не знают, зачем тут всю дорогу изрисовали и картинок понавешали.

Гость|12.10.2017 13:02|

Интересно ещё вот что: тот кто видео прислал видимо борец за справедливость, когда сам в безопасности. А что он будет делать когда кому-нибудь понадобится помощь и где ему уже будет угрожать опасность?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!