12.10.2017 | 14:27

В четверг, 12 октября, пензенский водитель прислал в рубрику «Автохам» видеозапись, на которой зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем общественного транспорта.

«Дело было на пересечении улиц Окружной и Мира. Водитель маршрутки № 77 с регистрационным номером 0297му58 повернул налево со второй полосы, хотя для машин, стоящих там, в этот момент горел красный», - сообщил мужчина.

По мнению неравнодушного пензенца, маршрутчики, отвечающие за жизнь и здоровье пассажиров, должны соблюдать ПДД строже, чем обычные водители, а не наоборот.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.