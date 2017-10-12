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Автохамы | Маршрутчик повернул с улицы Окружной на Мира со второго ряда

12.10.2017|14:27
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В четверг, 12 октября, пензенский водитель прислал в рубрику «Автохам» видеозапись, на которой зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем общественного транспорта.

«Дело было на пересечении улиц Окружной и Мира. Водитель маршрутки № 77 с регистрационным номером 0297му58 повернул налево со второй полосы, хотя для машин, стоящих там, в этот момент горел красный», - сообщил мужчина.

По мнению неравнодушного пензенца, маршрутчики, отвечающие за жизнь и здоровье пассажиров, должны соблюдать ПДД строже, чем обычные водители, а не наоборот.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|12.10.2017 14:39|

эти горе водятлы всегда так делают, на пересечении калинина, свердлова каждый второй так поворачивает

Гость|12.10.2017 14:45|

На углу Чкалова - Калинина аналогичные нарушения ежеминутно

Гость|12.10.2017 14:48|

penzainform.ru писал(a):

«Дело было на пересечении улиц Окружной и Мира. Водитель маршрутки № 77 с регистрационным номером 0297му58 повернул налево со второй полосы, хотя для машин, стоящих там, в этот момент горел красный», - сообщил мужчина.
Такая история в течение всего дня. И не только маршрутчики. Автобусники 30 -го маршрута поступают так же. Это видят и знают все водители, проезжающие там. Одним гайцам это не ведомо. У них глаза на маршрутчиков мехом обшиты

Гость|12.10.2017 14:48|

Перекресток К.Маркса и Советской. Каждое утро. Повесьте камеру, наполните бюджет за счет богатых.

Игорь-00|12.10.2017 14:49|

Надеюсь и мои видео покажут!!!

Гость|12.10.2017 14:49|

С рабочей на сурскую где был автовокзал, стабильно!

Гость|12.10.2017 14:49|

Пфф, на съезде с нового моста на Кирова до установки камер такие пачками ездили. Кстати, штраф там не за проезд на красный, а максимум за нарушение знаков/разметки.

Игорь-00|12.10.2017 14:51|

У меня проще - Я тороплюсь, "ЛЮДИ" пропустят, я освободился, Я пропускаю!

Игорь-00|12.10.2017 14:59|

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Гость|12.10.2017 15:02|

Игорь-00 писал(a):

Я пропускаю!
Из-за таких пропускал все лезут не переставая.

Гость|12.10.2017 15:05|

Игорь-00 писал(a):

Я тороплюсь, "ЛЮДИ" пропустят, я освободился, Я пропускаю!
А те, кто стоит за таким пропускальщиком, должны покорно стоять дальше и наблюдать, как такие как вы, торопитесь?

Гость|12.10.2017 15:06|

Предлагаю при подобных публикациях в обязательном порядке еще и г/н автора видео писать. Страна должна знать героев.

Гость|12.10.2017 15:18|

Гость писал(a):

Предлагаю при подобных публикациях в обязательном порядке еще и г/н автора видео писать. Страна должна знать героев.
Сколько классов закончили? Герои в этих роликах только одни - нарушители и автохамы.

Игорь-00|12.10.2017 15:25|

Гость писал(a):

Из-за таких пропускал все лезут не переставая.
Мне стыдно за тебя!

Во первых: ты не имеешь "права" занимать перекресток, пока он не освободился!

Игорь-00|12.10.2017 15:27|

Гость писал(a):

А те, кто стоит за таким пропускальщиком, должны покорно стоять дальше и наблюдать, как такие как вы, торопитесь?
Вы в том же списке!!!

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Имя: Гость
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