Во вторник, 10 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографии нарушения, сделанные у ТЦ «Лента» на проспекте Строителей.
«10 октября в 7 часов 40 минут водитель «Калины» оставил свой автомобиль на месте для инвалидов при ПУСТОЙ парковке (видно на фото)», - описал ситуацию горожанин.
По словам молодого человека, разметка на асфальте в этом месте четкая.
Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.
А откуда этот молодой человек знает что за рулем был не инвалид?