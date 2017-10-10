10.10.2017 | 14:11

Во вторник, 10 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографии нарушения, сделанные у ТЦ «Лента» на проспекте Строителей.

«10 октября в 7 часов 40 минут водитель «Калины» оставил свой автомобиль на месте для инвалидов при ПУСТОЙ парковке (видно на фото)», - описал ситуацию горожанин.

По словам молодого человека, разметка на асфальте в этом месте четкая.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.