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Автохамы | В Пензе водитель у «Ленты» припарковал автомобиль на месте для инвалидов

10.10.2017|14:11
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Во вторник, 10 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографии нарушения, сделанные у ТЦ «Лента» на проспекте Строителей.

«10 октября в 7 часов 40 минут водитель «Калины» оставил свой автомобиль на месте для инвалидов при ПУСТОЙ парковке (видно на фото)», - описал ситуацию горожанин.

По словам молодого человека, разметка на асфальте в этом месте четкая.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|10.10.2017 14:59|

А откуда этот молодой человек знает что за рулем был не инвалид?

Гость|10.10.2017 15:01|

Или могли привезти инвалида

Гость|10.10.2017 15:01|

Гость писал(a):

А откуда этот молодой человек знает что за рулем был не инвалид?
Нет знака на авто?

Гость|10.10.2017 15:02|

п. 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации»: на автомобиль, управляемый инвалидами I и II групп, перевозящий таких инвалидов или детей-инвалидов, спереди и сзади должен быть установлен знак «Инвалид»

Гость|10.10.2017 15:06|

Почти у любого ТЦ можно найти припаркованных на местах для инвалидов и это в 95% случаев не инвалиды и не те кто их подвозит, вопрос культуры и уважения!

Гость|10.10.2017 15:10|

Вот за это нужно карать сильно !

Гость|10.10.2017 15:12|

Согласен.

Гость|10.10.2017 15:12|

Да большинство водителей тазов инвалиды на голову

Гость|10.10.2017 15:16|

Больше новостей что ли нет!?

Гость|10.10.2017 15:20|

да вы сума сошли, он инвалид детства

Гость|10.10.2017 15:24|

Страна идиотов, без знака и ежегодного освидетельствования ты уже не инвалид.

Гость|10.10.2017 15:30|

Гость писал(a):

Страна идиотов, без знака и ежегодного освидетельствования ты уже не инвалид.
"Ещё ты не осёл - но ты уже не лев"

Гость|10.10.2017 15:36|

"Логика"дебилов: что "мл ничего страшного встану на место для инвалидов". Ловить и наказывать. Делать ериодические рейды.

Имя: Гость
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