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Автохамы | На улице Красной ВАЗ-21099 проехал по встречной полосе

09.10.2017|10:23
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Жители Пензы решили помочь ГИБДД навести порядок на дорогах города и активно шлют в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» видео- и фотофакты нарушений Правил дорожного движения, которые им удалось запечатлеть.

Так, 9 октября пензенец, представившийся Александром, прислал запись, сделанную на регистратор в пятницу, 6 октября, в 17:33 на улице Красной.

«Посмотрите, что делает ВАЗ-21099. Правила дорожного движения написаны кровью, их придумали не просто так. Сегодня ты разрешил себе не пропустить пешехода, завтра - выехать на встречку, что дальше? Чем все это закончится?» - написал Александр.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|09.10.2017 10:35|

Расстрелять!подумал стукач,ковыряя сопли и выдавливая прыщ на жопе.

Гость|09.10.2017 10:35|

А вы в других регионах никогда не лажались в плане соблюдения ПДД? Я - много раз, но не из-за того, что наглость в крови. Подчас и на встречку случалось, и из-за собственной невнимательности и из-за отсутствия знаков. Терпимее надо быть к жителям других регионов.

Гость|09.10.2017 10:38|

penzainform.ru писал(a):

Жители Пензы решили помочь ГИБДД навести порядок на дорогах города и активно шлют в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» видео- и фотофакты нарушений Правил дорожного движения
пенза город стукачей!!!

Гость|09.10.2017 10:42|

Вы бы засняли водилу Сакмаева

Гость|09.10.2017 10:47|

Гость писал(a):

пенза город стукачей!!!
Очередной носитель быдляцко-уголовного менталитета

Гость|09.10.2017 10:49|

Ну на счёт пропуска пешеходов вопрос двоякий...

У нас, в Пензе, пешеходы непуганые. Иной раз идут совсем не смотрят по сторонам, складывается впечатление что у них как в компьютерной игре, много жизней.

Особенно плохо будет в гололёд, когда не так просто остановить транспорт перед переходом.

Имя: Гость
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