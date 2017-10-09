09.10.2017 | 10:23

Жители Пензы решили помочь ГИБДД навести порядок на дорогах города и активно шлют в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» видео- и фотофакты нарушений Правил дорожного движения, которые им удалось запечатлеть.

Так, 9 октября пензенец, представившийся Александром, прислал запись, сделанную на регистратор в пятницу, 6 октября, в 17:33 на улице Красной.

«Посмотрите, что делает ВАЗ-21099. Правила дорожного движения написаны кровью, их придумали не просто так. Сегодня ты разрешил себе не пропустить пешехода, завтра - выехать на встречку, что дальше? Чем все это закончится?» - написал Александр.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.