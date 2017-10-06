В пятницу, 6 октября, в рубрику «Автохамы» поступила запись от пензенского водителя, видеорегистратор которого в этот же день запечатлел нарушение ПДД одним из участников дорожного движения.
«Около половины девятого утра при спуске по улице Захарова с Западной Поляны в центр белый автомобиль с номером Р333АА58 прямо верхом по сплошной разделительной линии проследовал вниз по мокрой дороге», - сообщил мужчина.
Пензенец предположил, что Hyundai с непростым номером спешил по важным и неотложным делам. Но, по его мнению, зимой такой маневр может привести к заносу.
только штрафы избавят этих персонажей от диареи!
Вечно они торопятся и опаздывают.
А будут в этом разделе как-то сообщать о реакции ГАИ на эти ролики?