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Автохамы | На улице Захарова водитель Hyundai проехал по разделительной полосе

06.10.2017|14:08
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В пятницу, 6 октября, в рубрику «Автохамы» поступила запись от пензенского водителя, видеорегистратор которого в этот же день запечатлел нарушение ПДД одним из участников дорожного движения.

«Около половины девятого утра при спуске по улице Захарова с Западной Поляны в центр белый автомобиль с номером Р333АА58 прямо верхом по сплошной разделительной линии проследовал вниз по мокрой дороге», - сообщил мужчина.

Пензенец предположил, что Hyundai с непростым номером спешил по важным и неотложным делам. Но, по его мнению, зимой такой маневр может привести к заносу.

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Гость|06.10.2017 14:28|

только штрафы избавят этих персонажей от диареи!

Вечно они торопятся и опаздывают.

А будут в этом разделе как-то сообщать о реакции ГАИ на эти ролики?

Гость|06.10.2017 14:34|

Гость писал(a):

ость|06.10.2017 14:28|

только штрафы избавят этих персонажей от диареи!

Вечно они торопятся и опаздывают.

Просто другим водителям не нужно пропускать таких торопыг, когда они пытаются вклиниться в ряд.Торопыга не заблудился, он прекрасно знал какие здесь условия движения. Он просто наглец. Я таких никогда не пропускаю.

Имя: Гость
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