06.10.2017 | 14:08

В пятницу, 6 октября, в рубрику «Автохамы» поступила запись от пензенского водителя, видеорегистратор которого в этот же день запечатлел нарушение ПДД одним из участников дорожного движения.

«Около половины девятого утра при спуске по улице Захарова с Западной Поляны в центр белый автомобиль с номером Р333АА58 прямо верхом по сплошной разделительной линии проследовал вниз по мокрой дороге», - сообщил мужчина.

Пензенец предположил, что Hyundai с непростым номером спешил по важным и неотложным делам. Но, по его мнению, зимой такой маневр может привести к заносу.